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В Польше показали 5-цилиндровую Lada 2106 мощностью 220 л.с.

От: Алиса Шашкова
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В России классические автомобили Lada часто становятся объектом всевозможного тюнинга, но за рубежом таких примеров не так много. Польское ателье TRS Racing из города Ченстохов решило восполнить этот пробел и представить на суд общественности собственную разработку, которая может похвастать выдающейся производительностью.

За основу проекта была взята Lada 2106, стоковый двигатель которой выкинули на мусорку. Его место под капотом занял 2-литровый ДВС, устанавливавшийся с 1994 по 2000-е годы на семейство автомобилей Lancia Kappa/Kappa SW. В «наддувной» версии он выдавал 220 лошадиных сил.

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В комментариях к публикации польских тюнеров пользователи Сети с иронией отмечают, что нужно было менять не только двигатель, но и устанавливать кузов от «Лянчи». Этот довод сразу же парирует не менее остроумный комментатор, пошутивший, что кузов источника двигателя для 220-сильной «Жиги» наверняка уже сгнил. 

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Несмотря на то, что поляки не поскупились на фотографии своего проекта, технической информацией об автомобиле поделились лишь частично. Остаются вопросы о том, какая трансмиссия теперь используется в этой Lada, что делалось с ее рулевым управлением и тормозами, а также для каких целей планируется далее использовать этот необычный автомобиль.

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Впрочем, не исключено, что проект еще до конца не завершен и все ответы мы получим чуть позже. 

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