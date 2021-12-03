Новая Лада Веста FL: стали известны свежие подробности

Компания «АвтоВАЗ» продолжает подготовку к старту продаж на российском рынке обновленного семейства Лада Веста FL (FL – фейслифт). В ноябре головной офис рекомендовал дилерам начать подготовку к премьере реформенной модели, а в конце того же месяца неофициальные источники сообщили о том, что премьера новой Vesta FL состоится 1 марта 2022 года. Накануне в Сети появились очередные подробности по этому проекту.

По информации сообщества «Avtograd News», на предприятии в Ижевске с конвейера сошла партия автомобилей Vesta Sedan Cross FL и Vesta SW Cross FL в количестве восьми штук. Обе модели укомплектованы 1,6-литровыми двигателями мощностью 106 и 113 лошадиных сил, агрегатированными 5-ступенчатой «механикой» или вариатором.

Главной особенностью этой партии источник называет использование полноценных комплектующих без применения обходных технологий. В ближайшее время завод в Ижевске выпустит вторую партию машин, тираж которой составит 6 единиц.

Список изменений реформенной «Весты» называют весьма обширным. В него войдут: новые передний и задний бамперы (второй с фальшвыхлопом), радиаторная решетка с продольными ламелями или ячеистым рисунком (второй вариант – прерогатива Cross-версий), светодиодная головная и задняя оптика, светодиодные линованные противотуманные фонари прямоугольной формы, камера заднего вида, передние и задние парктроники, боковые зеркала с функцией складывания и система бесключевого доступа.

В салоне, если верить информации паблика, покупателей новой «Весты» ждет новая передняя панель с вертикально расположенным планшетом (доступна в самых дорогих версиях), цифровая панель приборов, блок управления климат-контролем, заимствованный у Renault Arkana, новые дверные карты с мягкими подлокотниками и полный электропакет, включающий в себя: датчик света и дождя, обогрев лобового стекла, 4 электростеклоподъемника, подогрев рулевого колеса и всех сидений, а также несколько разъемов для зарядки гаджетов.

Уже сейчас можно констатировать, что оснащение автомобиля с фейслифтингом должно пополниться множеством электронных компонентов. Как известно, в настоящее время по ним имеется определенный дефицит, заставляющий «АвтоВАЗ» останавливать работу заводов и выпускать некомплектные машины, поэтому не исключено, что запуск массового производства новой Vesta может сдвинуться на более поздний срок, чем первый квартал 2022 года.