Авторынок Японии: топ самых популярных моделей за октябрь

Японцы продолжают отдавать предпочтение компактным автомобилям и минивэнам. Октябрьский рейтинг продаж показал, какие модели оказались наиболее востребованными на местном рынке, а также выявил заметный рост спроса на некоторые внедорожники.

6 ноября Японская ассоциация автомобильных дилеров и Японская ассоциация легковых автомобилей опубликовали статистику продаж новых машин за октябрь 2026 года, а мы, в свою очередь, проанализировали и структурировали эти данные, сформировав несколько отдельных чартов.

Среди обычных легковых автомобилей первое место заняла Toyota Yaris. За месяц в «Стране восходящего солнца» было реализовано 15 тысяч 157 экземпляров. Результат оказался на 11,1% ниже показателя октября прошлого года.

Вторую строчку заняла Toyota Sienta с результатом 10 тысяч 730 машин. Продажи минивэна выросли на 33,8% в годовом выражении. Третье место досталось Toyota Corolla, которую выбрали 10 тысяч 551 покупатель. Здесь, напротив, зафиксировано снижение на 11,7%.

В первую пятерку также вошли Honda Freed с результатом 8 тысяч 634 автомобиля и Toyota Voxy, разошедшаяся тиражом 7 тысяч 914 экземпляров.

Особенно заметно в октябрьской статистике выступили внедорожники. Suzuki Jimny, причем в общий результат включены версии Sierra (3-дверный вариант) и Nomad (5-дверный вариант), занял седьмое место с 7 тысячами 231 проданным автомобилем. Его продажи увеличились на 53,8% относительно прошлого года.

Toyota Land Cruiser расположился на девятой позиции с результатом 7 тысяч 154 машины. Рост составил 63,4%. Замкнула десятку Honda Vezel с показателем 6 тысяч 530 экземпляров.

Топ-10 легковых автомобилей в Японии за октябрь 2026 года:

Toyota Yaris – 15 157 автомобилей. Toyota Sienta – 10 730. Toyota Corolla – 10 551. Honda Freed – 8634. Toyota Voxy – 7914. Toyota Roomy – 7755. Suzuki Jimny – 7231. Toyota Alphard – 7224. Toyota Land Cruiser – 7154. Honda Vezel – 6530.

В Японии отдельно считают продажи кей-каров (машин с моторами до 64 лошадиных сил и длиной до 3,4-метра). Этот особый пласт автомобилей местного рынка пользуется большим спросом среди покупателей из-за невысокой цены, низкого расхода топлива и налоговых льгот.

В этом сегменте лидером остается Honda N-BOX. В октябре было продано 14 тысяч 832 автомобиля, что на 16% больше прошлогоднего результата. Второе место заняла Suzuki Spacia с 13 тысяч 474 экземплярами, а третье – Daihatsu Tanto с показателем 12 тысяч 361 автомобиль.

Топ-10 кей-каров в Японии за октябрь 2026 года: