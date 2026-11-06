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Авторынок Японии: топ самых популярных моделей за октябрь

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
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Какие автомобили покупают японцы: раскрыт список лучших за прошлый месяц

Авторынок Японии: топ самых популярных моделей за октябрь

Японцы продолжают отдавать предпочтение компактным автомобилям и минивэнам. Октябрьский рейтинг продаж показал, какие модели оказались наиболее востребованными на местном рынке, а также выявил заметный рост спроса на некоторые внедорожники.

6 ноября Японская ассоциация автомобильных дилеров и Японская ассоциация легковых автомобилей опубликовали статистику продаж новых машин за октябрь 2026 года, а мы, в свою очередь, проанализировали и структурировали эти данные, сформировав несколько отдельных чартов.

Среди обычных легковых автомобилей первое место заняла Toyota Yaris. За месяц в «Стране восходящего солнца» было реализовано 15 тысяч 157 экземпляров. Результат оказался на 11,1% ниже показателя октября прошлого года.

Вторую строчку заняла Toyota Sienta с результатом 10 тысяч 730 машин. Продажи минивэна выросли на 33,8% в годовом выражении. Третье место досталось Toyota Corolla, которую выбрали 10 тысяч 551 покупатель. Здесь, напротив, зафиксировано снижение на 11,7%.

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В первую пятерку также вошли Honda Freed с результатом 8 тысяч 634 автомобиля и Toyota Voxy, разошедшаяся тиражом 7 тысяч 914 экземпляров.

Особенно заметно в октябрьской статистике выступили внедорожники. Suzuki Jimny, причем в общий результат включены версии Sierra (3-дверный вариант) и Nomad (5-дверный вариант), занял седьмое место с 7 тысячами 231 проданным автомобилем. Его продажи увеличились на 53,8% относительно прошлого года.

Toyota Land Cruiser расположился на девятой позиции с результатом 7 тысяч 154 машины. Рост составил 63,4%. Замкнула десятку Honda Vezel с показателем 6 тысяч 530 экземпляров.

Топ-10 легковых автомобилей в Японии за октябрь 2026 года:

  1. Toyota Yaris – 15 157 автомобилей.
  2. Toyota Sienta – 10 730.
  3. Toyota Corolla – 10 551.
  4. Honda Freed – 8634.
  5. Toyota Voxy – 7914.
  6. Toyota Roomy – 7755.
  7. Suzuki Jimny – 7231.
  8. Toyota Alphard – 7224.
  9. Toyota Land Cruiser – 7154.
  10. Honda Vezel – 6530.

В Японии отдельно считают продажи кей-каров (машин с моторами до 64 лошадиных сил и длиной до 3,4-метра). Этот особый пласт автомобилей местного рынка пользуется большим спросом среди покупателей из-за невысокой цены, низкого расхода топлива и налоговых льгот.

В этом сегменте лидером остается Honda N-BOX. В октябре было продано 14 тысяч 832 автомобиля, что на 16% больше прошлогоднего результата. Второе место заняла Suzuki Spacia с 13 тысяч 474 экземплярами, а третье – Daihatsu Tanto с показателем 12 тысяч 361 автомобиль.

Топ-10 кей-каров в Японии за октябрь 2026 года:

  1. Honda N-BOX – 14 832 автомобиля.
  2. Suzuki Spacia – 13 474.
  3. Daihatsu Tanto – 12 361.
  4. Daihatsu Move – 11 713.
  5. Suzuki Hustler – 7201.
  6. Nissan Roox – 5663.
  7. Daihatsu Mira – 5160.
  8. Daihatsu Taft – 4322.
  9. Suzuki Wagon R – 4227.
  10. Mitsubishi Delica Mini/eK – 3877.
Фото:Car.Watch.Impress

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