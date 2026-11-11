BMW обошла Toyota в рейтинге надежности автомобилей в Великобритании

Автомобили BMW долгое время становились объектом насмешек за свою слабую надежность, но в последние годы баварцам удалось добиться в этом вопросе большого прогресса. Причем такого, что теперь им удается опережать в этой дисциплине даже Toyota.

Британский портал Fleet News опубликовал свежее исследование надежности FN50 2026. В его основу легли сведения лизинговых компаний и операторов долгосрочной аренды, которые совместно управляют более чем 1,5 миллиона автомобилей.

В первой десятке самых надежных производителей Великобритании после BMW расположились Toyota, Tesla, Volkswagen и Kia. Далее выстроились Mercedes-Benz, Audi, Volvo, Lexus и Nissan. По сравнению с предыдущим исследованием Tesla продемонстрировала заметный прогресс, поднявшись с восьмого на третье место. Nissan вошла в первую десятку, а Hyundai, напротив, покинула топ-10.

Рейтинг надежности автопроизводителей FN50 2026:

BMW



Toyota



Tesla



Volkswagen



Kia



Mercedes-Benz



Audi



Volvo



Lexus



Nissan



В помодельном рейтинге ситуация выглядит схожей, но пока еще лидерство остается за Toyota. Первое место по выносливости занимает Toyota Corolla, опередившая BMW 3 серии. Третья позиция досталась Tesla Model 3. Следом за ней расположились BMW i4 и Kia Sportage. В оставшуюся часть первой десятки также вошли Lexus NX, Polestar 2, Tesla Model Y, Toyota RAV4 и Hyundai Tucson.

Рейтинг самых надежных моделей FN50 2026:

Toyota Corolla



BMW 3 серии



Tesla Model 3



BMW i4



Kia Sportage



Lexus NX



Polestar 2



Tesla Model Y



Toyota RAV4



Hyundai Tucson



Примечательно, что четыре модели из первой десятки являются полностью электрическими. Помимо Tesla Model 3 и Model Y, в список попали BMW i4 и Polestar 2. Электрическое купе BMW поднялось сразу на три позиции, а Polestar 2 заняла седьмое место.

У Tesla результаты оказались неоднозначными на уровне отдельных моделей. Model 3 сохранила третью строчку, тогда как Model Y опустилась на восьмую. Однако в общем рейтинге производителей американская компания улучшила положение сразу на пять позиций.

Насколько это исследование является репрезентативным, сказать сложно. Эксплуатация автомобилей в корпоративных парках, на статистику, которую оно ссылается, специфична и сильно отличается от владения машинами частными покупателями. Но одно можно сказать точно: у Toyota неожиданно появился новый конкурент в том, в чем она всегда была крайне сильна – в надежности.