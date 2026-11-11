BMW обошла Toyota в рейтинге надежности автомобилей в Великобритании

Автомобили BMW долгое время становились объектом насмешек за свою слабую надежность, но в последние годы баварцам удалось добиться в этом вопросе большого прогресса. Причем такого, что теперь им удается опережать в этой дисциплине даже Toyota.
Британский портал Fleet News опубликовал свежее исследование надежности FN50 2026. В его основу легли сведения лизинговых компаний и операторов долгосрочной аренды, которые совместно управляют более чем 1,5 миллиона автомобилей.
В первой десятке самых надежных производителей Великобритании после BMW расположились Toyota, Tesla, Volkswagen и Kia. Далее выстроились Mercedes-Benz, Audi, Volvo, Lexus и Nissan. По сравнению с предыдущим исследованием Tesla продемонстрировала заметный прогресс, поднявшись с восьмого на третье место. Nissan вошла в первую десятку, а Hyundai, напротив, покинула топ-10.
Рейтинг надежности автопроизводителей FN50 2026:
- BMW
- Toyota
- Tesla
- Volkswagen
- Kia
- Mercedes-Benz
- Audi
- Volvo
- Lexus
- Nissan
В помодельном рейтинге ситуация выглядит схожей, но пока еще лидерство остается за Toyota. Первое место по выносливости занимает Toyota Corolla, опередившая BMW 3 серии. Третья позиция досталась Tesla Model 3. Следом за ней расположились BMW i4 и Kia Sportage. В оставшуюся часть первой десятки также вошли Lexus NX, Polestar 2, Tesla Model Y, Toyota RAV4 и Hyundai Tucson.
Рейтинг самых надежных моделей FN50 2026:
- Toyota Corolla
- BMW 3 серии
- Tesla Model 3
- BMW i4
- Kia Sportage
- Lexus NX
- Polestar 2
- Tesla Model Y
- Toyota RAV4
- Hyundai Tucson
Примечательно, что четыре модели из первой десятки являются полностью электрическими. Помимо Tesla Model 3 и Model Y, в список попали BMW i4 и Polestar 2. Электрическое купе BMW поднялось сразу на три позиции, а Polestar 2 заняла седьмое место.
У Tesla результаты оказались неоднозначными на уровне отдельных моделей. Model 3 сохранила третью строчку, тогда как Model Y опустилась на восьмую. Однако в общем рейтинге производителей американская компания улучшила положение сразу на пять позиций.
Насколько это исследование является репрезентативным, сказать сложно. Эксплуатация автомобилей в корпоративных парках, на статистику, которую оно ссылается, специфична и сильно отличается от владения машинами частными покупателями. Но одно можно сказать точно: у Toyota неожиданно появился новый конкурент в том, в чем она всегда была крайне сильна – в надежности.