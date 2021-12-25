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Забытый концепт-кар Maybach Exelero, который был не совсем концептом

От: Алексей Шмидт
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Как правило, чаще всего концепт-кары создаются исключительно для привлечения внимания на различных выставках и автосалонах, но это не случай Maybach Exelero. 

Шоу-кар был построен не для того, чтобы красоваться на специальных мероприятиях, а для реальной работы. В 30-е годы производитель покрышек из Германии (компания Fulda) использовала для тестов своей продукции именно автомобили Maybach (в частности шасси SW 38). Такой выбор имел логическое объяснение – тяжелые и одновременно динамичные «Майбахи» отлично подходили для того, чтобы нагружать шины. 

В начале 2000-х «Фульда» приняла решение возобновить сотрудничество с премиальным брендом и заказала у Maybach уникальный концептуальный автомобиль с целью испытать на нем новейшие 23-дюймовые покрышки Carat Exelero. 

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Работы над машиной стартовали в 2003 году. В них принимали участие как инженеры Mercedes-Benz, так и студенты Школы транспортного дизайна Пфорцгеймского университета. Всей командой руководил сотрудник Daimler-Chrysler Харольд Лешке. Позже к проекту присоединились итальянские дизайнеры и инженеры из фирмы Stola.

Спустя девять месяцев на свет появился окончательный вариант концепта, получивший название Maybach Exelero. От идеи до ее реализации прошло всего 25 месяцев. 

В основу прототипа лег серийный седан Maybach 57, который облачили в кузов исконного SW 38, использовавшегося «Фульдой» еще в 30-е. Масса автомобиля составляла 2660 кг, однако даже с учетом нее концепт был способен разгоняться до максимальной скорости в 350 километров в час. Это был именно тот показатель, на который рассчитывали заказчики из Fulda. 

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Автомобилю достался агрессивный дизайн, сочетающийся с роскошным интерьером, в котором использовалась натуральная кожа, неопрен, перфорированный алюминий и углеволокно. 

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Двигатель хоть и был заимствован у 57-й модели, но пережил процедуру модернизации. Его рабочий объем увеличился с 5,6 до 5,9-литра, а также был переделан «наддув». Все доработки позволили силовому агрегату «научиться” развивать до 700 лошадиных сил. 

Автомобиль успешно прошел процедуру обкатки на фирменном полигоне «шинников» и даже получил одобрение TUV, что позволяло «Экселеро» легально передвигаться по общественным дорогам. 

1 мая 2005 года на итальянской гоночной трассе пилот Клаус Людвиг провел финальные испытания покрышек Carat Exelero, разогнав машину, обутую в эти шины, до скорости в 351,45 километров час. Резина продемонстрировала отличную жизнеспособность, выдержав этот тест. 

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Что произошло с «Майбах Экселеро» дальше? Автомобиль со всеми почестями был отправлен в фирменный музей. Впрочем, на этом его медийная жизнь не завершилась. Купе приняло участие в съемках немецкого шоу Cobra 11, клипа американского рэпера Jay-Z, а также засветилось в японском аниме Nisekoi.

По неофициальной информации, в 2011 году Maybach Exelero был приобретен британским репером Брайаном Уильямсом (ака Birdman). Тогда пресса писала о том, что цена машины составила порядка 8 миллионов долларов. Однако годом спустя автомобиль попал в кадр передачи Motorvision в компании Mechatronik, поэтому официальных сведений о том, за кем сейчас числится этот концепт, нет. 

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