Самые большие карьерные самосвалы в мире: ТОП-6

На сегодняшний день в мире существует не так много заводов, выпускающих карьерные самосвалы (максимум полтора десятка). Одним из них является родственный нам белорусский «БелАЗ», причем самый большой карьерный самосвал числится как раз за ним. Впрочем, конкуренты постепенно подбираются к нему всё ближе.

Редакция Daily-Motor.Ru назвала шесть самых крупных представителей такой техники.

БелАЗ-75710

Открывает ТОП-5 знаменитый БелАЗ-75710. Грузовик, грузоподъемность которого равна 450 тоннам, является самым большим в мире. В длину он такой же, как 2 припаркованных друг за другом 2-этажных лондонских автобуса, а его мотор в 5 раз мощнее силовых установок, которые используются в Формуле 1. Ну а масса гиганта превышает вес полностью загруженного самолета Airbus A380.

Приводит в движение этого «монстра» система, состоящая из двух 16-цилиндровых «дизелей», на которые отведена роль запуска генератора. Тот, в свою очередь, производит электроэнергию, питающую 4 электромотора. Максимальный крутящий момент силовой установки БелАЗ-75710 равен 18,626 Нм, а суммарная отдача силовых модулей составляет 3430 кВт или 4600 лошадиных сил. Длина, ширина и высота самосвала: 20,6 м, 9,87 м и 8,26 м соответственно.

Komatsu 980E-4

Японский производитель, занимающийся выпуском не только грузовых машин, но и дорожно-строительной, горнодобывающей, военной и другой техники. Основанная в 1921 году фирма обладает 14-ю моделями карьерных самосвалов, крупнейший из которых – 400-тонный Komatsu 980E-4. Длина машины с жесткой рамой составляет 15,7 метра, ширина – 10 метров, высота – 8 метров. Мощность на маховике мотора – 2495 кВт, а полная мощность двигателя равна 2610 кВт или 3393 лошадиные силы.

Hitachi EH5000AC-3

Японская корпорация, знакомая многим любителям электроники, может похвастаться наличием широкого списка подразделений, которые выпускают практически все, что угодно душе – от медицинских препаратов до дорожно-строительной техники, кораблей и поездов.

Сейчас гамма моделей компании состоит из пяти карьерных самосвалов, самым большим из которых является 326-тонный Hitachi EH5000AC-3. Машина задействует в качестве движущей силы 16-цилиндровый ДВС, работающий в паре с электромоторами, способными разгонять ее до скорости в 90 километров в час. Длина модели составляет 15,5 метров, ширина – 8,6-метров, высота – 7,4 метра.

Liebherr T 284

Основной род деятельности немецко-швейцарской фирмы Liebherr – выпуск строительных кранов, станков, а также другого оборудования, которое предназначается для авиационной и железнодорожной сферы. Однако имеются в линейке этой компании и карьерные самосвалы. На сегодняшний день их насчитывается 3. Самым крупным является модель Liebherr T 284, грузоподъемность которой равна 363 тоннам.

В своем классе Т 284 считается самым лёгким (самый малый собственный вес) и, в то же время, самым сильным (самая высокая полезная нагрузка). Землевоз комплектуется силовыми установками, полная мощность самого производительного из которых равна 3000 кВт или 4023 лошадиные силы. Длина машины составляет 15,69 м, ширина – 9,68 м, а высота – 8,29 м.

Caterpillar 797F

Американский производитель Caterpillar имеет в своем портфолио множество видов различной спецтехники, включая: экскаваторы, трактора, погрузчики и другие. Что более удивительно, под этим же брендом выпускается обувь. На первых этапах развития компании ее руководство пришло к идеи снабдить своих рабочих не только спецмашинами, но и обувью, и в 80-х годах прошлого столетия была основана обувная марка CAT. Но сейчас не о ней.

В линейке корпорации имеется карьерный самосвал Caterpillar 797F грузоподъемностью 363 тонны, входящий в список самых крупных в мире. Его длина равна 15 метрам, ширина – 9,5 метрам, а высота – 7,4 метрам. Приводит в движение эту «махину» двигатель V20, выдающий 3793 лошадиные силы.

Terex TR 100

Американская Terex является одной из самых крупных в мире технологических компаний, занимающейся производством практически всего необходимого оборудования для дорожно-строительной, горно- и нефтедобывающей, транспортной и перерабатывающей промышленности. Линейка карьерных самосвалов фирмы состоит из 4 моделей. Самой габаритной из них считается 100-тонник Terex TR100.

Гигант комплектуется силовым агрегатом фирмы Cummins рабочим объемом 37,7-литра. Его максимальная мощность равна 783 кВт или 1050 лошадиных сил. Габариты TR100: 10,8-метра в длину, 5,9-метра в ширину и 4,4-метра в высоту.