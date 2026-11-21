Неофициальный рендер обновленного Mazda CX-60

Mazda готовит крупное обновление своего семейства «премиальных» кроссоверов с поперечно расположенными двигателями и заднеприводной платформой. Первым модернизацию, предположительно, переживет «паркетник» CX-60. Ожидается, что изменения затронут не только внешность, но и интерьер, а также силовые установки.

История Mazda CX-60 началась весной 2022 года. Машина стала первооткрывателем для бренда из Хиросимы сегмента так называемых «премиальных» кроссоверов, которым предстояло навязать конкуренцию моделям Audi и BMW.

Позже на этой же технической основе были созданы более крупные SUV CX-70, CX-80 и CX-90, но пока их дела идут ни шатко ни валко. Результаты продаж оказались далеки от желаемых, что даже заставило компанию избавиться от CX-70, но остальные пока остаются в строю.

«Шестидесятая» уже обновлялась этой весной, но сейчас ей «светит» куда более масштабная модернизация, сопоставимая по количеству изменений с форматом рестайлинга.

Как такой автомобиль может поменяться визуально накануне показали японские независимые дизайнеры. На получившихся рендерах видно, что характерная для заднеприводной архитектуры вытянутая передняя часть кузова сохранена.

Неофициальный рендер обновленного Mazda CX-60

Основные изменения могут быть сосредоточены в оформлении передка: кроссоверу прогнозируют более острые светодиодные фары и объемный передний бампер с выразительными трехмерными элементами.

Благодаря новой передней маске CX-60 может получить гораздо более агрессивные черты, чем в случае с его актуальной версией.

Изменения в технической части машины выглядят крайне маловероятными, но все же возможными. Актуальный кроссовер сейчас продают в Японии с 2,5-литровым бензиновым «атмосферником» и 3,3-литровой дизельной «шестеркой», а также подключаемой гибридной системой PHEV.

Предполагается, что вся эта линейка моторов будет модернизирована, но как это повлияет на их характеристики пока неизвестно.

Сроки премьеры нового Mazda CX-60 также до сих пор не обозначены. Впрочем, учитывая, что с момента запуска этой модели прошло уже более 4 лет, дожидаться рестайлинга машины осталось недолго.

Несмотря на то, что «Мазда» ушла из России еще в 2022 году, кроссоверы CX-60 сейчас предлагаются даже в России. Ввезенные из-за границы по неофициальным каналам «паркетники» 2026 года выпуска сегодня можно найти в продаже в Москве и Нижнем Новгороде. Судя по предложениям «серых» дилеров, цены на них варьируются от 6 миллионов 770 тысяч до 7 миллионов 150 тысяч рублей.

Между тем, недавно стало известно, что Mazda достигла рекордной выручки в первом полугодии 2026 года, а ее главным драйвером продаж стало новое поколение кроссовера CX-5.