5 самых ресурсных автомобильных двигателей современности

Пока одни автопроизводители стремятся выжать максимум мощности из небольших двигателей, другие продолжают выпускать агрегаты с солидным запасом прочности. В истории автомобильной промышленности есть немало моторов, которые способны пережить несколько кузовов и сотни тысяч километров эксплуатации. Мы решили выделить пять из них, которые действительно заслужили репутацию настоящих долгожителей.

Toyota A25A-FKS

Объем: 2,5 литра. Мощность: 200–206 л.с. Потенциальный ресурс: 400 тысяч км.

Этот атмосферный двигатель семейства Dynamic Force появился в 2017 году. Toyota не стала использовать турбонаддув, сделав ставку на высокую эффективность обычного бензинового мотора.

A25A-FKS получил комбинированный впрыск D-4S, алюминиевый блок цилиндров и цепной привод ГРМ. Степень сжатия достигает 13:1. Двигатель устанавливался на Toyota Camry, RAV4 и Lexus ES.

Среди особенностей эксплуатации – возможное образование нагара во впуске, неисправности отдельных элементов системы охлаждения и топливной аппаратуры. Тем не менее отсутствие турбины и умеренная форсировка делают его хорошим кандидатом на длительную эксплуатацию.

Toyota 2GR-FKS

Объем: 3,5 литра. Мощность: до 305 л.с. Потенциальный ресурс: 400 тысяч км.

В 2015 году Toyota представила модернизированный двигатель V6 семейства GR. Он сохранил атмосферную конструкцию, но получил комбинированный впрыск D-4S и систему изменения фаз газораспределения VVT-iW.

2GR-FKS устанавливался на Toyota Highlander, Tacoma и Lexus RX 350. Крупный рабочий объем позволяет получать хорошую тягу без турбокомпрессора.

Среди характерных проблем встречаются утечки масла и охлаждающей жидкости, а также неисправности отдельных элементов системы изменения фаз. Несмотря на это, в целом двигатель считается одним из самых надежных в современной линейке моторов Toyota.

Toyota 1GD-FTV

Объем: 2,8 литра. Мощность: до 204 л.с. Потенциальный ресурс: 400 тысяч км.

Этот дизель появился в 2015 году и предназначался прежде всего для внедорожников и коммерческого транспорта. Его можно встретить на Toyota Land Cruiser Prado, Hilux и Fortuner.

Конструкция включает чугунный блок цилиндров, цепной привод ГРМ, систему Common Rail и турбокомпрессор с изменяемой геометрией. Максимальный крутящий момент отдельных версий достигает 500 Нм.

Механическая часть двигателя рассчитана на серьезные нагрузки. Однако у ранних модификаций возникали проблемы с сажевым фильтром DPF и его регенерацией.

BMW B58

Объем: 3,0 литра. Мощность: до 392 л.с. Потенциальный ресурс: 350 тысяч км.

Рядная бензиновая «шестерка» B58 дебютировала в 2015 году на BMW 340i. Впоследствии двигатель появился на множестве моделей немецкой марки, а также на Toyota GR Supra.

Мотор получил алюминиевый блок с закрытой рубашкой охлаждения, непосредственный впрыск и турбокомпрессор TwinPower Turbo. Высокая мощность сочетается с хорошим запасом прочности основных деталей.

Среди известных проблем – утечки охлаждающей жидкости, неисправности корпуса масляного фильтра и системы вентиляции картера. Несмотря на это, B58 считается одним из наиболее удачных современных бензиновых турбомоторов BMW.

Mercedes-Benz OM654

Объем: 2,0 литра. Мощность: до 265 л.с. Потенциальный ресурс: 350 тысяч км.

В 2016 году Mercedes-Benz представила дизель OM654, который пришел на смену семейству OM651. Одной из главных особенностей стала конструкция с алюминиевым блоком цилиндров, стальными поршнями и покрытием NANOSLIDE, уменьшающим трение.

Двигатель получил систему Common Rail, турбонаддув и современный комплекс очистки выхлопных газов. Его устанавливали на C-Class, E-Class, GLC и другие модели марки.

К слабым местам мотора относятся система SCR с реагентом AdBlue, датчики NOx и сажевый фильтр. Кроме того, цепной привод ГРМ расположен со стороны коробки передач, что усложняет доступ при ремонте.

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