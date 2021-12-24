ДомойАвтоновости сегодняВ России хотят запретить ездить на старых автомобилях

В России хотят запретить ездить на старых автомобилях

От: Алиса Шашкова
6929789883 7cb6e6e077 b

Проблема устаревания транспорта в России продолжает беспокоить государство, но в ее решении существует возможность «убить сразу двух зайцев». Повысить спрос на отечественные автомобили предлагают в том числе введением ограничения срока эксплуатации машин с просроченными ресурсами, которые продолжают колесить по российским дорогам. 

Как заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров во время своего выступления на «правительственном часе» в Госдуме, пока речь идет исключительно о грузовом и общественном транспорте, однако не исключено, что определенные запреты в будущем будут введены и для категории легковых машин. 

По словам Мантурова, ситуация уже стала «кричащей» и замена автопарков крайне необходима. Причем она позволит не только поддержать отечественных автопроизводителей, но и позитивным образом скажется на безопасном проезде граждан.

russian traffic jam

Как отмечает «Правительственная газета», на сегодняшний день средний возраст легковых автомобилей в России составляет 14 лет. При этом в некоторых регионах, включая Дальний Восток, этот показатель равен 22 годам. Эксплуатация старого транспорта часто приводит к дорожно-транспортным происшествиям, а двигатели таких машин не соответствуют современным стандартам экологичности, загрязняя воздух. 

Предполагается, что первым под запрет попадет старая грузовая техника и общественный транспорт. Позже он коснется и «легковушек».

«В первую очередь это касается грузового и общественного транспорта, ну, и постепенно двигаться к легковому транспорту», — приводит слова министра Мантурова «Правительственная газета». 

По информации аналитиков «Автостата», на начало 2021 года в России насчитывается почти 3 миллиона транспортных средств, возраст которых составляет более 35 лет, что соответствует 5 процентам от объема всего автопарка в стране. 

1 КОММЕНТАРИЙ

КОММЕНТАРИИ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Читайте также:

Самое интересное:

Cейчас читают:

Автомобили Тесла теперь можно использовать как мегафон

Американская автомобильная компания Tesla «выкатила» традиционной новогоднее обновление программного обеспечения для своих электромобилей. Кроме появления поддержки приложения TikTok машинам популярного бренда досталась новая функция...

Самые большие карьерные самосвалы в мире: ТОП-6

Забытый концепт-кар Maybach Exelero, который был не совсем концептом

В России появится очередной конкурент «Креты»: новый Chevrolet Tracker

Geely Coolray готовят ко второму рестайлингу: первые фото

Популярные категории:

Новости Лада (ВАЗ)2015Новости Тойота (Toyota)1268Новости Хендай (Hyundai)1143Новости Киа (Kia)1029Новости Фольксваген (Volkswagen)1011Новости Рено (Renault)856Новости БМВ (BMW)795Новости Мерседес Бенц (Mercedes-Benz)757Новости Ниссан (Nissan)721Новости Ауди (Audi)676Рейтинги546Новости Форд (Ford)541Новости Шкода (Skoda)525Новости Хонда (Honda)437Новости УАЗ (UAZ)402Новости Джили (Geely)381Новости Мазда (Mazda)380Новости Митсубиси (Mitsubishi)355Новости Лексус (Lexus)339Новости Чери (Chery)304

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+