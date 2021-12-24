В России хотят запретить ездить на старых автомобилях

Проблема устаревания транспорта в России продолжает беспокоить государство, но в ее решении существует возможность «убить сразу двух зайцев». Повысить спрос на отечественные автомобили предлагают в том числе введением ограничения срока эксплуатации машин с просроченными ресурсами, которые продолжают колесить по российским дорогам.

Как заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров во время своего выступления на «правительственном часе» в Госдуме, пока речь идет исключительно о грузовом и общественном транспорте, однако не исключено, что определенные запреты в будущем будут введены и для категории легковых машин.

По словам Мантурова, ситуация уже стала «кричащей» и замена автопарков крайне необходима. Причем она позволит не только поддержать отечественных автопроизводителей, но и позитивным образом скажется на безопасном проезде граждан.

Как отмечает «Правительственная газета», на сегодняшний день средний возраст легковых автомобилей в России составляет 14 лет. При этом в некоторых регионах, включая Дальний Восток, этот показатель равен 22 годам. Эксплуатация старого транспорта часто приводит к дорожно-транспортным происшествиям, а двигатели таких машин не соответствуют современным стандартам экологичности, загрязняя воздух.

Предполагается, что первым под запрет попадет старая грузовая техника и общественный транспорт. Позже он коснется и «легковушек».

«В первую очередь это касается грузового и общественного транспорта, ну, и постепенно двигаться к легковому транспорту», — приводит слова министра Мантурова «Правительственная газета».

По информации аналитиков «Автостата», на начало 2021 года в России насчитывается почти 3 миллиона транспортных средств, возраст которых составляет более 35 лет, что соответствует 5 процентам от объема всего автопарка в стране.