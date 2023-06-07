Водителя в Финляндии оштрафовали за превышение скорости на 10 млн рублей

Финский бизнесмен Андрес Виклофф хорошо известен в автомобильной среде и у себя на родине тем, что с 1969 года занимается ввозом и коллекционированием немецких автомобилей.

Кроме того, у него есть собственная и очень странная история общения с местной дорожной полицией, которая в 2013 году оштрафовала его за превышение скорости на 95 тысяч евро (8 миллионов 322 тысячи рублей), а спустя пять лет еще на 63 тысячи 680 евро (5 миллионов 859 тысяч рублей). Но новый штраф побил все предыдущие рекорды.

Согласно выписанному на одного из самых богатых жителей Финляндии протоколу, за езду со скоростью 82 километра в час в зоне, где максимальная разрешенная скорость составляет 50 км/ч, мужчине придется раскошелиться ни много ни мало на 121 тысячу евро или более 10 миллионов рублей.

Для сравнения, в России за такое нарушение (превышение на 20-40 км/ч) предусмотрен штраф всего в 500 рублей.

Сам водитель прокомментировал это наказание следующим образом:

«Я очень сожалею о том, что произошло, но уверен, что эти деньги в любом случае попадут в казну и будут использованы в угоду здравоохранения страны».

Напомним, размеры штрафов для нарушителей в Финляндии определяются их официальным доходом. Таким образом, чем богаче водитель, тем суровее к нему применяется наказание.

Помимо выписанного штрафа в невероятную по российским меркам сумму полиция лишила финского бизнесмена прав на управление автомобилем на 10 суток.