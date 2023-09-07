За эту горящую лампочку на приборной панели ГИБДД уже забирает машины на штрафстоянки

С начала этой осени в России вступил в силу новый перечень неисправностей, с которым эксплуатация автомобиля запрещена. В нем неожиданно появилась поломка, которая многими водителями считается незначительной. Однако именно она с недавнего времени стала причиной, по которой сотрудники ГИБДД начали забирать машины на штрафстоянки.

Речь идет о неисправности антиблокировочной системы тормозов в автомобилях (ABS), которая подсвечивается как отдельная лампочка на приборной панели машины.

Как стало известно Daily-Motor.Ru, инспектора стали заглядывать внутрь остановленных автомобилей, проверяя горит ли такой индикатор на их «приборках».

Пока нарушители нового закона отделываются предупреждениями с предписанием осторожно проследовать к месту устранения поломки, но уже известно об отдельных случаях, когда машины (на данный момент только грузовые) с неисправной системой ABS отправлялись на штрафстоянки, причем забрать их оттуда непросто.

Для того, чтобы осуществить эту задачу, по закону необходимо устранить саму неисправность.

Ранее в ГИБДД подтвердили, что автомобилям, не оборудованным антиблокировочной тормозной системой с завода, дооснащение ABS не требуется.

Автоинспекторы будут мониторить ее состояние только в машинах, в которых ABS предусмотрена комплектацией на момент схода автомобиля с конвейера.