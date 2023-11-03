Напугавшая россиян информация о штрафе с ноября за летнюю резину оказалась фейком

В последние несколько дней многие как профильные, так и непрофильные издания активно перепечатывают друг у друга информацию о том, что с 1 ноября россиян собираются штрафовать за езду на летних покрышках на 500 рублей. Редакция Daily-Motor.Ru разобралась, почему эта новость является фейком.

Согласно ПДД, штрафовать владельцев за использование летних покрышек сотрудники ГИБДД могут, но не с ноября, как об этом с уверенностью заявляет большинство СМИ, а с декабря (запрет на использование летней резины распространяется на даты с 1 декабря по 1 марта).

То же самое касается шин с шипами для противоскольжения, которые запрещено использовать в летний период (с 1 июня по 31 августа).

И в этих правилах есть определенная логика. Россия – большая страна с множеством климатических зон, поэтому привязывать необходимость смены резины с летней на зимнюю и наоборот к определенным датам непросто. Другое дело – времена года, которые прямо указывают на то, какие шины необходимы к использованию.

Таким образом, сведения о том, что всех водителей, которые не успели переобуться с летней резины на зимнюю до 1 ноября будут штрафовать по статье 12.5 КоАП, являются дезинформацией.

А вот с 1 числа первого зимнего месяца это станет возможным. Причем нарушителям грозит не только наказание в виде потери 500 рублей, но и гораздо более жесткие санкции, если нарушение не будет устранено в рамках выданного предписания сотрудником дорожной полиции.

Впоследствии водитель может лишиться суммы от 2 до 4 тысяч рублей или подвергнуться административному аресту на 15 суток, либо же отправиться на обязательные работы сроком от 40 до 120 часов.