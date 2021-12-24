Новый Venue: самый дешевый кроссовер Hyundai готовят к обновлению

Самый дешевый кроссовер на сегодняшний день в линейке Hyundai был представлен в 2019 году. Автомобиль получил название Venue и отправился покорять рынки Южной Кореи, Индии, Австралии, Северной Америки и Филиппин.

До России он ожидаемо не добрался – руководство отечественного офиса «Хендэ» решило, что у модели нет перспектив на нашем рынке, хотя на экспортных он добился неплохой популярности. Так, например, в Индии за прошлый год дилеры Hyundai реализовали более 82 тысяч «Веню». Впрочем, на родине марки и в США спрос действительно оказался невелик – 17 тысяч 726 и 19 тысяч 125 проданных «паркетников» за 2020 год. Подстегнуть интерес к модели было решено плановым рестайлингом. Фотографии реформенного Hyundai Venue опубликовали журналисты издания «AutoSpy».

Как видно на шпионских снимках, новому «Хендай Веню» достанутся иные задние фонари – они сменят форму с квадратных на вытянутые и будут как бы «заползать» на крышку багажника. Кроме того, модернизации подвергнется и задний бампер. Что касается «передка», то в этой части можно ожидать появления другой решетки радиатора.

Какие обновки с рестайлингом припасены для салона автомобиля, пока неизвестно. По неофициальной информации, новый Venue может получить более современную мультимедийную систему с увеличенным в размерах сенсорным дисплеем (у актуального он может быть максимум 8 дюймов).

Технику обновление, скорее всего, не затронет. На корейском рынке кроссовер продают с безальтернативным 1,6-литровым бензиновым атмосферным двигателем мощностью 123 лошадиные силы. Аналогичный мотор предложен и для рынка США. При этом в Индии самый компактный SUV Hyundai имеет сразу три ДВС на выбор: это 1,2- и 1-литровые бензиновые моторы мощностью 83 и 120 «сил», а также полуторалитровый «дизель» на 100 л.с. Привод во всех вариантах может быть только передним.

Премьера реформенного Hyundai Venue должна состояться уже в 2022 году.