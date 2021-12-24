ДомойАвтоновости сегодняНовый Venue: самый дешевый кроссовер Hyundai готовят к обновлению

Новый Venue: самый дешевый кроссовер Hyundai готовят к обновлению

От: Алексей Шмидт
2021 venue 0001 16 9

Самый дешевый кроссовер на сегодняшний день в линейке Hyundai был представлен в 2019 году. Автомобиль получил название Venue и отправился покорять рынки Южной Кореи, Индии, Австралии, Северной Америки и Филиппин. 

До России он ожидаемо не добрался – руководство отечественного офиса «Хендэ» решило, что у модели нет перспектив на нашем рынке, хотя на экспортных он добился неплохой популярности. Так, например, в Индии за прошлый год дилеры Hyundai реализовали более 82 тысяч «Веню». Впрочем, на родине марки и в США спрос действительно оказался невелик – 17 тысяч 726 и 19 тысяч 125 проданных «паркетников» за 2020 год. Подстегнуть интерес к модели было решено плановым рестайлингом. Фотографии реформенного Hyundai Venue опубликовали журналисты издания «AutoSpy».

ed40116a1eb7a73321715f503e002ae2 1640012553 7416

Как видно на шпионских снимках, новому «Хендай Веню» достанутся иные задние фонари – они сменят форму с квадратных на вытянутые и будут как бы «заползать» на крышку багажника. Кроме того, модернизации подвергнется и задний бампер. Что касается «передка», то в этой части можно ожидать появления другой решетки радиатора.

ed40116a1eb7a73321715f503e002ae2 1640012553 5898

Какие обновки с рестайлингом припасены для салона автомобиля, пока неизвестно. По неофициальной информации, новый Venue может получить более современную мультимедийную систему с увеличенным в размерах сенсорным дисплеем (у актуального он может быть максимум 8 дюймов).

Технику обновление, скорее всего, не затронет. На корейском рынке кроссовер продают с безальтернативным 1,6-литровым бензиновым атмосферным двигателем мощностью 123 лошадиные силы. Аналогичный мотор предложен и для рынка США. При этом в Индии самый компактный SUV Hyundai имеет сразу три ДВС на выбор: это 1,2- и 1-литровые бензиновые моторы мощностью 83 и 120 «сил», а также полуторалитровый «дизель» на 100 л.с. Привод во всех вариантах может быть только передним. 

Премьера реформенного Hyundai Venue должна состояться уже в 2022 году. 

1 КОММЕНТАРИЙ

  1. Слишком он маленький. В Крете места мало сзади, а в этом видимо совсем нет

КОММЕНТАРИИ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Читайте также:

Самое интересное:

Cейчас читают:

Автомобили Тесла теперь можно использовать как мегафон

Американская автомобильная компания Tesla «выкатила» традиционной новогоднее обновление программного обеспечения для своих электромобилей. Кроме появления поддержки приложения TikTok машинам популярного бренда досталась новая функция...

Самые большие карьерные самосвалы в мире: ТОП-6

Забытый концепт-кар Maybach Exelero, который был не совсем концептом

В России появится очередной конкурент «Креты»: новый Chevrolet Tracker

Geely Coolray готовят ко второму рестайлингу: первые фото

Популярные категории:

Новости Лада (ВАЗ)2015Новости Тойота (Toyota)1268Новости Хендай (Hyundai)1143Новости Киа (Kia)1029Новости Фольксваген (Volkswagen)1011Новости Рено (Renault)856Новости БМВ (BMW)795Новости Мерседес Бенц (Mercedes-Benz)757Новости Ниссан (Nissan)721Новости Ауди (Audi)676Рейтинги546Новости Форд (Ford)541Новости Шкода (Skoda)525Новости Хонда (Honda)437Новости УАЗ (UAZ)402Новости Джили (Geely)381Новости Мазда (Mazda)380Новости Митсубиси (Mitsubishi)355Новости Лексус (Lexus)339Новости Чери (Chery)304

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+