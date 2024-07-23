Обновленную версию 7-местной Hyundai Creta засняли перед премьерой

Hyundai завершает испытания рестайлинг-версии своего популярного кроссовера Alcazar. Автомобиль, появившийся в 2021 году, готовится пройти через первое в своем жизненном цикле обновление, запланированное на осень этого года.

Незадолго до премьеры прототип кроссовера, представляющего собой 7-местную версию известного в России «паркетника» Hyundai Creta, засняли на дорогах Индии с минимумом камуфляжа.

Последние шпионские фотографии машины демонстрируют небольшие изменения в дизайне этой модели, которая сменит решетку радиатора и бампер, а также обзаведется другой комбинацией фар, ДХО, легкосплавных колесных дисков и фонарей сзади.

Кроме того, для новинки припасут дополнительные цвета кузова, в том числе темно-бордовую схему окраски.

Интерьер реформенного кроссовера, как и в случае с его дорестайлинговой модификацией, будет повторять решения оригинальной «Креты».

Внутри трехрядный SUV получит двойной дисплей мультимедийной системы и цифровой «приборки», которые объединят под одно стекло. В список оснащения автомобиля войдут также: вентилируемые сиденья, панорамный люк в крыше, 2-зонный климат-контроль и многое другое.

Подкапотное пространство машины, по слухам, останется нетронутым. Alcazar должен сохранить свой дизельный мотор на 115 лошадиных сил, а также 1,5-литровый бензиновый «наддувный» агрегат на 160 л.с.

Первый предложат в связке с 6-скоростной МКПП и 7-диапазонным «роботом», тогда как второй будет доступен с шестидиапазоннной «механикой» и классическим «автоматом» на столько же ступеней.

В продажу новинка поступит в течении этой осени.