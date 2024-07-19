В новых Hyundai Santa Fe нашли неприятную проблему с коробкой передач

Не успел кроссовер Santa Fe нового поколения выйти в продажу, как стал фигурантом неприятной для его владельцев отзывной кампании.

Hyundai объявил о том, что отправляет на сервисный ремонт порядка 13 тысяч новых «Санта Фе» из-за потенциального «непреднамеренного движения автомобиля».

В отчете говорится, что автомобили, оснащенные коробкой передач с двумя сцеплениями, подвержены неисправности программного обеспечения трансмиссии. Эта неисправность имеет потенциал выводить из строя парковочную скобу, тем самым позволяя машине откатываться даже в положении «P».

Hyundai известно о 45 инцидентах, произошедших в период с 3 по 27 июня. Это тревожная цифра, но автопроизводитель заявляет, что проблема не привела к каким-либо травмам, авариям или пожарам.

Поскольку речь идет о сбое в программном обеспечении, его решение выглядит как довольно простое – дилеры просто обновят ПО на машинах, затронутых такой неисправностью.

Если оригинальное программное обеспечение успеет испортить коробку передач, то Hyundai заменит ее бесплатно.