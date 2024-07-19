Новый 7/8-местный электрический кроссовер Hyundai появится в конце 2024 года

В 2021 году на автосалоне в Лос-Анджелесе Hyundai представила концепт-кар Ioniq Concept Seven. С тех пор инженеры подготовили его серийную версию, которая, по слухам, вскоре выйдет на мировые рынки. Чего от нее можно ожидать рассказали журналисты портала «ICN».

Как сообщает это автомобильное издание, стиль и дизайн товарного кроссовера будет заметно отличаться от простых моделей Hyundai, работающих на бензине или дизеле.

Производственная версия машины должна сохранить большинство функций концепта (на изображениях ниже), но претерпеть ряд изменений (заглавное фото), чтобы немного смягчить его футуристичный внешний облик.

В основе новинки будет лежать платформа Hyundai E-GMP, предназначенная для автомобилей с плоским днищем, коротким капотом и небольшими свесами.

Внутри кроссовера разместят все самые современные наработки компании, в том числе цифровую панель с огромным OLED-экраном, который могут встроить в потолок в качестве виртуального люка с настраиваемым изображением.

Продавать новый кроссовер Hyundai будут как в 7-местном, так и 8-местном исполнениях.

Свой двигатель машина разделит с Kia EV6, получив 800-вольтовую систему быстрой зарядки, благодаря которой пополнять запас энергии ее батареи с 10 до 80 процентов можно будет всего за 20 минут.

Цифра дальнобойности модели не раскрывается, но все ждут, что она составит более 500 километров.