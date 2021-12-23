Дастер Экстрим – новая версия или не совсем

Бюджетный кроссовер Duster пользуется неплохим спросом не только в России, но и в Европе, где его продают под брендом Dacia. Но волна популярности модели постепенно идет на спад и в Renault Group уже начинают предпринимать шаги, чтобы оживить интерес к модели.

Недавно была анонсирована новая версия кроссовера, которая получит название Дастер Экстрим (Duster Extreme). В компании позиционируют автомобиль как новую модель, но чем он отличается от тех «Дастеров», которые уже имеются на рынке?

Как утверждает автопроизводитель, экстремальное исполнение Duster превосходит свои сестринские исполнения как с точки зрения оригинального дизайна, так и наличия многочисленных элементов, призванных повысить комфорт водителя и пассажиров.

Автомобилю достался новый графитно-серый цвет кузова, дополненный оранжевыми элементами декора. Помимо него кроссовер предложат в перламутрово-черном, арктическом белом, оранжевом и синем палитрах, каждая из которых получит 17-дюймовые легкосплавные колесные диски.

В основу спецверсии легло исполнение Prestige, которого нет в линейке Duster на российском рынке. Модификация дополнена такими современными опциями, как громкая связь с ключ-картой и подогревом передних сидений, а также комбинированной обивкой сидений с оранжевыми вставками.

Резюмируя все перечисленное выше: основные перемены в Duster Extreme сведутся исключительно к появлению нового цвета кузова, оранжевых вставок и слегка расширенному оснащению. На этом изменения заканчиваются.

В России второе поколение Renault Duster вышло в продажу в марте 2021 года. На момент публикации статьи цены на кроссовер (РРЦ) начинаются с отметки в 1 миллион 37 тысяч рублей.