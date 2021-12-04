Медкомиссия на водительские права в 2022 году: что ждет россиян 

Медицинская комиссия является одной из обязательных процедур, без которых не получить водительские права, а также не заменить их и не открыть в них новую категорию. В 2022 году водительская медкомиссия переживет ряд изменений, о которых стало известно Daily-Motor.Ru.

С 1 марта 2022 года в России изменится порядок медицинского освидетельствования водителей. Соответствующий приказ подписал Минздрав. Для того, чтобы оформить медицинскую справку, которая пригодится при получении прав на управления транспортным средством, водителям, ранее лишенным водительского удостоверения за управление в нетрезвом состоянии или за отказ от медосвидетельствования, придется сдавать на анализ мочу и кровь.

При этом от лабораторного анализа мочи не избавят и тех, у кого врачи обнаружат клинические признаки наркозависимости. К таким признакам могут отнести: тремор рук, сонливость и заторможенность, бледность кожных покровов, следы инъекций на коже, слишком низкий или высокий пульс, а также сужение или расширение зрачков.

В список, который может побудить врача отправить водителя на дополнительные анализы, входит также пункт «неадекватность поведения», который проявляется «нарушением общественных норм».

Кандидатам в водители, у которых нет признаков алкоголизма или наркомании, сдавать анализы не придется.

Изменению с 2022 года подвергнется и форма справки, в которую внесут все обследования врачей-специалистов, а также информацию о проведенных лабораторных исследованиях.

Напомним, средняя стоимость водительского медосмотра в регионах России составляет от 1500 до 3000 тысяч рублей. В Москве и Санкт-Петербурге цена может быть выше. Срок действия водительской медсправки составляет 1 год, но существуют случаи, при которых медицинская справка выдается водителю на более короткий срок (к примеру, когда требуется контроль за его состоянием здоровья).

Правила получения «водительских медсправок» в последние годы пытались скорректировать несколько раз.

Первую редакцию актуальных норм разработали еще в 2019 году. Тогда предполагалось, что кандидатов на получение водительского удостоверения или его замену будут проверять на хронический алкоголизм или наркоманию с использованием дорогостоящих CDT-тестов, что серьезно отразилось бы на итоговой цене справки. Документ вызвал серьезный резонанс, поэтому был отправлен на доработку. С тех пор Минздрав подготовил еще несколько его редакций, однако ни в одной из них упоминания CDT-анализов уже не было.