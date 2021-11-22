Мы уже рассказывали, что компания «УАЗ» привезла через местного дистрибьютора Bremach Inc. модернизированный внедорожник «Патриот». Только за первый день с начала приема заказов компания собрала более 3,8 миллионов долларов, но точное количество готовых приобрести автомобиль покупателей не назвала.

Цены на машину уже известны – за нее будут просить от 26 тысяч 400 долларов или более 1 миллиона 900 тысяч рублей, что сделает «Патриот» самым доступным автомобилем в США в своем классе.

Первые сертификационные экземпляры Bremach 4×4 SUV прибыли в Северную Америку еще в октябре, но до сих пор не прошли оформление в местных органах. Как утверждают разработчики, связано это в первую очередь с тем, что окончательный перечень спецификаций внедорожника все еще находится в разработке.

Предполагается, что автомобиль предложат покупателям с тем же 2,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 лошадиных сил, что и в России, связку которому составит шестидиапазонная автоматическая трансмиссия. Кроме него американский «Патриот» может получить V8 от местных производителей Ford или GM, но пока об этом речи не идет.

Премьерную модель показали на YouTube-канале «TFLnow». Ролик собрал неоднозначные комментарии – ряд пользователей похвалил российский внедорожник за простую конструкцию, невысокую цену и дизайн, тогда как другие, напротив, назвали машину старомодной и слишком дорогой по сравнению с той, что продают в России.

Pernell Robertson: «Ценник неплох, как и сама машина. Интересный вариант, если пользоваться ей как рабочим автомобилем».

SOBL’s Hobbies: «Крутой компактный SUV. Но будут ли его продавать со стандартной трансмиссией? Я давно искан машину с такой ценой. В наше время я бы предпочел использовать что-то простое и менее технологичное, чем все эти современные модели. Чем меньше технологий – тем меньше головной боли и проблем».

Mohammad Taqi: «Ездил на российских автомобилях и могу сказать о них только одно – они ненадежные. Все сделано дешево и неправильно. Старый дизайн, устаревшие технологии, но если вы готовы тратиться на ремонт, по пожалуйста. Эта машина в России стоит куда дешевле».

Riyad Razz: «Кто привез в США устаревшие российские технологии? Через два года он заржавеет».

Отгрузки Bremach 4×4 SUV первым американским покупателям стартуют в 2022 году.