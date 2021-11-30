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Россию назвали худшей страной для вождения автомобиля

От: Алексей Шмидт
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Аналитическое агенство «Compare the Market», базирующееся в Великобритании, выкатило результаты недавнего исследования, в ходе которого были выявлены страны, которые лучше всего подходят для того, чтобы передвигаться по ним на автомобилях. В ТОП-25 вошла и Россия, но расположилась на последнем месте. 

Формируя этот рейтинг, специалисты британской аналитической компании учитывали развитие дорожной инфраструктуры, уровень смертности на дорогах, а также расходы, которые выпадают на автомобилистов.

Сопоставив все эти данные, оказалось, что худшей из 25 лучших стран для владения машиной является Россия. 

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По данным аналитиков, в нашей стране худшие по сравнению со всеми участниками ТОП-а дороги, самый высокий уровень смертности, а также наиболее загруженные трассы. По совокупности этих показателей на втором месте после России расположилась Бразилия, а замкнула тройку худших стран для вождения Мексика.

Обе латиноамериканские страны смогли опередить РФ по качеству дорожной инфраструктуры. 

Самыми лучшими странами для того, чтобы ездить по ним на автомобиле, были названы Дания, США и Нидерланды.

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