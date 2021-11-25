BMW назвала новый кроссовер XM – почему в Citroen не против?

Под занавес ноября состоится премьера нового концепт-кара BMW, который должен получить название XM. Аналогичное наименование бренд Citroen в свое время использовал для продаж на европейском рынке хэтчбеков и универсалов. При этом французы не выступили против заимствования баварцами своей аббревиатуры. Но почему?

Как утверждает американское издание «Carscoops», отсутствие юридических проблем у BMW за использование чужого товарного наименования является результатом взаимовыгодного «джентльменского соглашения».

По словам источника, BMW и Citroen провели переговоры, входе которых пришли к соглашению, которое позволит обоим автопроизводителям использовать в названиях своих моделей литеры X и M. Так, например, в «БМВ» назвали свой новый супергибридный кроссовер, который в серийной версии должен перевоплотиться в X8 M, XM, чтобы подчеркнуть его вседорожную сущность, а во вторых напомнить о непосредственной связи модели с подразделением «М».

Citroen, в свою очередь, в рамках заключенного с немецким автопроизводителем соглашением, отныне может включать в имена для своих моделей сочетание цифры и литеры X. К примеру, в апреле состоялся дебют нового автомобиля C5 X, представляющего собой гибрид традиционного седана, универсала и кроссовера.

При этом, как отмечают западные журналисты, Citroen сохраняет за собой право продолжить использовать сочетание XM, поэтому теоретически в будущем у двух автопроизводителей могут появиться одноименные модели.

Причины, по которым в BMW не последовали логическому варианту номенклатуры бренда и не назвали машину MX (вслед за M3, M4 и M5), связаны с тем, что в таком случае юридические претензии последовали бы уже от Mazda, в линейке которого имеется актуальный родстер MX-5, тогда как Citroen XM прекратили выпускать еще в 2000 году.