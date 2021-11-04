На подходе новый BMW X8 M: его могут назвать XM

Этой весной мы уже рассказывали о том, что BMW готовится к премьере самого мощного М-кроссовера, который сейчас условно называется X8 M. Впрочем, не исключено, что в итоге имя машины окажется другим, например XM. Дебют автомобиля запланирован на конец ноября, а подтвержденной информации о нем практически нет.

В самом BMW новый кроссовер называют флагманом М-подразделения, а также заявляют, что машина будет представлять собой «полностью новый высокомощный гибрид». Неофициальной информации о модели куда больше.

Как стало известно Daily-Motor.Ru, под капот X8 M/XM планируют устанавливать битурбированный V8, работающий в связке с электрическим двигателем. Совокупная отдача такого тандема составит порядка 700 лошадиных сил.

Судя по свежим шпионским снимкам, кроссовер не окажется спорт-версией X7. Новинке достанется полностью оригинальный кузов, который не будет иметь купеобразный силуэт. Еще одной своеобразной фишкой модели должен стать новомодный двухъярусный облик оптики с верхними «бровями» поворотников, которого до этого не было ни у одной модели баварской марки.

Производство X8M/XM наладят на том же предприятии в США, где сейчас собирают все кроссоверы «БМВ», начиная от X3 и заканчивая X7. В продажу новинка поступит в 2022 году.