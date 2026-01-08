Китайский бестселлер Tank 300 превратили в еще более «хардкорный» внедорожник для грязи и асфальта

Бестселлер компании Tank – хардкорный внедорожник с индексом 300 – продается на множестве рынков. Но на одном из них у него недавно появилось две еще более продвинутые версии.

Комплекты оригинальных аксессуаров для Tank 300 подготовило тайское отделение GWM. Боди-киты получили названия Wanderer Kit и Urban Kit, кардинально меняя внешность популярного китайского внедорожника.

Первый комплект предназначен для ценителей приключений и включает в себя набор для тюнинга, в первую очередь ориентированного на повышение «внедорожной готовности».

Tank 300 Wanderer Kit

Он состоит из 5 компонентов: специальные бамперы из магниево-алюминиевого сплава, особая решетка радиатора с сетчатым воздухозаборником, более рельефный капот, добавляющий Tank 300 агрессивности, и внедорожные брызговики, защищающие лакокрасочное покрытие машины от вылетающих камней.

Стоимость комплекта составляет 131 тысячу 500 тайских бат (337 тысяч рублей).

Tank 300 Urban Kit

Что касается боди-кита Urban Kit, то он представляет собой сочетание «премиальных, но практичных функций».

Разработчики утверждают, что комплект идеально подходит для тех, кто в основном ездит по городу, но хочет быть готовым к внедорожным вылазкам в любое время.

Универсальности такой версии внедорожника придает большой экспедиционный багажник на крыше с лестницей. Вместе с ним в комплекте идут: матовая черная решетка радиатора, капот с особыми выштамповками, боковые багажные боксы, защитные накладки на дверях, фарах, зеркалах и задних фонарях.

Цена такого пакета доработок для Tank 300 составляет 101 тысячу 800 тайских бат (260 тысяч рублей).

Гарантия на оба боди-кита от автопроизводителя составляет 5 лет или 150 тысяч км.