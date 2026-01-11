В Таиланде умеют переделывать китайский Tank 300 в Mercedes-AMG G63 от Brabus

Mercedes-AMG G63 долгое время считался одним из самых агрессивных внедорожников в мире, не терпящих компромиссов. А когда руку к нему прилагали тюнинг-ателье Brabus или Mansory, то машина превращалась в настоящую «пушку» на колесах.

Но все такие автомобили стоят космических денег. А что делать тем, у кого их нет, но очень хочется почувствовать себя в шкуре владельца такого вездехода?

Ответ на этот вопрос пришел из Таиланда, где специалисты местной мастерской «Shana E-Sport» нашли способ переделать самый недорогой китайский внедорожник в линейке марки Tank (300) в визуальную копию Mercedes-AMG G63 с тюнингом от Brabus.

Tank 300, переделанный в Mercedes-AMG G63 от Brabus

Внешняя трансформация машины начинается с полного обновления экстерьера. Стандартную переднюю часть Tank 300 заменили на уникальную с собственной решеткой радиатора, круглыми LED-фарами, вентилируемым капотом и спортивным бампером с воздухозаборниками в стиле AMG.

Угловатые крылья с винтажными «поворотниками», а также расширители крыльев в стиле Brabus и бутафорские вентиляционные отверстия украсили профиль машины.

Тайские тюнеры добавили Tank 300 более спортивный задний бампер с интегрированным в него диффузором, спойлер на крыше и кастомный кофр для «запаски», завершающие образ новой кормы.

Автомобиль оснащен 22-дюймовыми легкосплавными колесами, обутыми во внедорожные покрышки. Заказчики могут также выбрать доработку подвески и установку более крупных тормозных систем.

Доработки затронули в том числе салон машины, но оказались незначительными. А технической части и вовсе не коснулись.

Под капотом внедорожника сохранился 2-литровый турбомотор, работающий в паре с электрическим двигателем. Эта связка развивает порядка 350 лошадиных сил и передает весь крутящий момент через 9-скоростной «автомат» на обе оси.

Стоимость переделки Tank 300 в подобие Mercedes-AMG G63 от Brabus обойдется заказчику в 2 миллиона 500 тысяч тайских бат или 6,3-миллиона рублей. Утверждается, что эта сумма включает в себя стоимость самого китайского внедорожника.