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Обновленный внедорожник Tank 500 подловили на парковке в Китае

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
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Полноразмерный рамный внедорожник суббренда Great Wall появился в 2021 году. Машину назвали Tank 500 и не так давно привезли на российский рынок. Младший брат этой модели – Tank 300 – уже успел пережить небольшую модернизацию. А теперь, похоже, пришел черед обновиться и старшему внедорожнику.

Накануне китайские СМИ разместили в Сети фотографии прототипа фейслифтинг-версии Tank 500, замеченного на одной из парковок в «Поднебесной».

Машина была частично закамуфлирована, а расположение маскировки намекало на точки, ожидающие главных изменений.

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Шпионское фото прототипа обновленного Tank 500

Ожидается, что новый Tank 500 обзаведется другой решеткой радиатора, которая обещает сменить внутренний рисунок и частично перебраться под блоки фар внедорожника.

Небольшой переделке могут подвергнуться передние крылья автомобиля и, возможно, ее крыша, на которой был замечен лидар (вероятно передовая модель Hesai ATX), отвечающий за работу адаптивной системы круиз-контроля и других важных водительских ассистентов.

Запечатлеть корму тестовой машины фотошпионам не удалось, но, судя по всему, ее дизайн сзади останется прежним.

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Интерьер обновленного Tank 500

Что касается интерьера, то в новом Tank 500 должна сохраниться компоновка центральной консоли, но появиться новое двухспицевое рулевое колесо и другой селектор переключения передач, а расположение физических кнопок повторить младший Tank 300.

Перемен в технической стороне внедорожника не ожидается. Сейчас «пятисотка» предлагается в Китае сразу в тремя вариантами двигателей: 3-литровым турбомотором V6, а также 2-литровым «наддувным» агрегатом в составе двух гибридных систем.

Ассистирует всей троице 9-скоростная автоматическая коробка передач и система полного привода.   

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Фото:Соцсети

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