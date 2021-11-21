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Работать некому: «АвтоВАЗ» и «УАЗ» заманивают дембелей выплатой в 20 тыс. рублей

От: Алексей Шмидт
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Дефицит комплектующих, заставляющий приостанавливать работу российских автомобильных заводов, вызвал другую проблему – текучку кадров и нехватку рабочих рук. Уже ставшие стабильными остановки конвейера «АвтоВАЗа» хоть и оплачиваются в размере 2/3, но бьют по другой существенной части дохода сотрудников предприятия – премиям. 

В последнее время в Сети все чаще появляются сообщения о дополнительном наборе сотрудников на предприятия компании. Казалось бы, времена, когда на конвейере тольяттинского завода работали солдаты срочной службы уже позади, но, как оказалось, это не совсем так.

Как стало известно Daily-Motor.Ru со ссылкой на телеграм-канал «Автовоз», представители «АвтоВАЗа» опубликовали сообщение в своем Viber-канале, в котором обещают любому демобилизованному солдату, пришедшему на работу на предприятие, выплатить по 20 тысяч рублей так называемых «подъемных». 

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Для набора дембелей компания привлекает и текущий рабочий штат. Человек, который привел нового специалиста, получит от «АвтоВАЗа» премию в размере 10 тысяч рублей. 

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Впрочем, ситуация с нехваткой рабочей силы испытывают не только в Тольятти, но и в Ульяновске.

Если верить тем же источникам, «УАЗ» зазывает на собственный завод аналогичными способами, причем обещает не только выплату «подъемных», стабильную «белую» заработную плату, но и даже компенсацию затрат на проживание в Ульяновске.

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3 КОММЕНТАРИИ

  1. И почему я совсем не удивлен. Человек устроится, получит 20-ку, пару месяцев поработает, но затем 100-процентов свалит из этой бесперспективной шараги. И все по-новой)

КОММЕНТАРИИ

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