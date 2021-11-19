Первый советский кросс-купе: «УАЗ» напомнил о редкой версии внедорожника «469Б»

Пресс-служба Ульяновского автомобильного завода продолжает серию публикаций, в которых фотографиями напоминает о необычных моделях предприятия, которые когда-либо были выпущены «УАЗом». На этот раз пришел черед редкой модификации модели «УАЗ-469Б», прозванной в народе «Козликом».

Автомобиль был выпущен в 1977 году и по праву может носить звание первого советского купеобразного кроссовера. Специальная модификация была разработана НАМИ по заданию «Автоэкспорта».

Купе-внедорожнику достался жесткий верх с сильно наклоненной задней стойкой, специальная оптика, цельные двери с новыми ручками и нераздельное стекло с расположенными внизу дворниками.

В салоне автомобиля специалисты НАМИ разместили иную комбинацию приборов и другое рулевое колесо.

Несмотря на столь перспективный проект, Госплан средств на производство модели не выделил, поэтому машину выпустили только в одном экземпляре. В итоге доработкой ульяновских внедорожников под запросы иностранных покупателей занимались сами заграничные импортеры.

Напомним, производство внедорожников УАЗ-469 стартовало в конце 1972 года. В Советском Союзе приобрести такой автомобиль частному лицу было нельзя – их отправляли в военные организации и колхозы. Впрочем, это не мешало активно экспортировать модель за границу, где она пользовалась неплохим спросом.