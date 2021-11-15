«УАЗ Головастик» и колхозница: опубликовано редкое фото УАЗ-452Д для рекламы на Западе

Ульяновский автомобильный завод опубликовал редкую фотографию грузовой модели УАЗ-452Д, который в народе прозвали «Головастиком». Снимок примечателен тем, что попал на обложку одного из номеров советского журнала «Avtoexport Informations» 1966 года.

Издание, опубликовавшее пеструю фотографию «Головастика» и девушки, проходящей мимо машины с корзиной яблок, было основано для рекламы советских автомобилей и мотоциклетной техники зарубежом. Журнал выходил не только на английском языке, но и на французском, немецком и русском.

С упразднением в 1990 году внешнеторгового объединения редакция издания была расформирована, но ульяновский грузовичок ездит по дорогам по сей день.

Ранее «УАЗ» уже публиковал фотографии необычных версий «Головастиков». Так, например, этим летом пресс-служба Ульяновского автозавода показала редкий вариант бортового грузовика УАЗ-39095 для дальнобойщиков, который отличался увеличенной на 230 мм колесной базой, а также вытянутой на 360 мм кабиной. В ней, в свою очередь, располагалась откидная полка, которую можно использовать как спальное место.

В октябре «УАЗ» продемонстрировал электрический вариант «Головастика», снимок которого был сделан в 1974 году. Машину разрабатывали в рамках проекта по бесшумному и экономичному автомобилю, предназначенному для эксплуатации в городе.