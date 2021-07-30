«УАЗ Головастик» для дальнобойщиков – каким он был

Пресс-служба Ульяновского автомобильного завода поделилась в соцсетях фотографией редкой версии бортового грузовика УАЗ-39095, известного в народе под названием «Головастик». Автомобиль, рассчитанный на дальние поездки, в которых дальнобойщикам требуется полноценный сон, выпускался мелкосерийно на протяжении шести лет (с 1996 по 2002 годы), а затем был выведен из модельного ряда компании.

Бортовой грузовичок мог похвастать наличием кенгурятник с противотуманными фонарями, удлинённой колесной базой на 230 мм, а также вытянутой на 360 мм кабиной. Сама кабина комплектовалась вентиляционным люком, откидной полкой, которую можно было использовать как спальное место, багажным отсеком, сиденьями с возможностью регулировки и улучшенной шумоизоляцией.

В качестве движущей силы «УАЗ Головастик» использовал 2,9-литровый бензиновый двигатель мощностью 86 л.с., ассистировала которому 4-диапазонная механическая трансмиссия и полный привод с 2-ступенчатой «раздаткой». Показатель грузоподъемности автомобиля был равен 1020 кг.

В последнее время «УАЗ» все чаще публикует в соцсетях воспоминания о старых моделях завода, но и рендеры современной «УАЗ-452 Буханка», интересуясь у подписчиков их мнением о дизайне такой машины. При этом официальной информации о том, что «Буханка» сменит поколение, пока нет.