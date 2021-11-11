Срочный рестайлинг: представлена Hyundai Creta 2022 

Hyundai представила обновленный кроссовер Creta 2022 модельного года. Премьера автомобиля состоялась на международном автосалоне в Индонезии.

В России второе поколение Hyundai Creta появилось совсем недавно, но на самом деле корейскому «паркетнику» во второй генерации уже несколько лет. В 2019 году его представили для китайского рынка (там его называют ix25), а затем он появился в Индии и в других странах. Теперь пришло время его рестайлинга, причем произошел он всего спустя два года после дебюта, что считается опережающим темпом.

Презентацию Hyundai Creta 2022 приурочили к открытию завода «Хендэ» в Индонезии. С обновлением «паркетнику» досталась новая передняя часть кузова, которую выполнили в стиле его старшего родственника Tucson.

Основной блок фар расположился ниже, а дневные ходовые огни встроили в боковые секции массивной радиаторной решетки. Длина автомобиля увеличилась на 15 мм – до 4315 мм. Корма поменялась незначительно, повторив решение российского варианта. Из бросающегося в глаза можно отметить лишь другую накладку на бампере.

В салоне перемены свелись к появлению цифровой комбинации приборов (с дисплеем 10,25-дюйма).

В Индонезии реформенную «Крету» предложат только с одним двигателем – полуторалитровым «атмосферником» семейства Smartstream мощностью 115 лошадиных сил. Аналогичным мотором дорестайлинговый кроссовер комплектуют в Индии. Трансмиссий на выбор две: 6-ступенчатая МКПП или вариатор IVT, но привод может быть только передним (у версии для России можно будет выбрать и полный).

В продажу на индонезийском рынке новая Creta поступит в ближайшие недели. Цены уже известны – от 19 тысяч 500 долларов или 1 миллиона 385 тысяч рублей по актуальному курсу. В Индии обновленный кроссовер появится в 2022-м, а затем, в 2023-м, может добраться и до России.