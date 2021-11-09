В Сеть утекли первые фирменные фотографии обновленной версии кроссовера Hyundai Creta второго поколения (SU2). Публичный показ автомобиля запланирован на 11 ноября. Премьера реформенной «Креты» состоится на международном автосалоне в Индонезии.

Как и предполагалось ранее, с рестайлингом Creta 2022 полностью сменит дизайн передней части кузова, которую подгонят под его «старшего» родственника Tucson. Кроссовер избавят от многочисленных и плохосочетающихся кривых. С модернизацией Creta сохранит 2-этажную оптику с ближним и дальним светом в бампере, однако верхние блоки теперь будут как бы сливаться с радиаторной решеткой, а сам «гриль» приобретёт массивный серебристый кант и трехмерный рисунок.

Как видно на фотографиях, в число новых кузовных элементов, которые достанутся обновленной Creta, войдут: панель капота, оптика, решетка радиатора и вся бамперная группа.

Благодаря доработкам кроссовер станет выглядеть более брутально, а также ближе к его старшим братьям в линейке SUV – Hyundai Tucson и Hyundai Palisade.

Что касается кормы машины, то реформенный кросс будет повторять «задок» российской «Креты», лишившись поперечной линии, но обзаведясь раздельными задними фонарями.

Изменения в салоне также произойдут, но скорее всего ограничатся появлением 10,25-дюймовой цифровой комбинации приборов.

Первым рынком, где начнутся продажи Hyundai Creta 2022 модельного года, станет Индонезия, а затем автомобиль появится в Китае и Индии. До России обновленный кроссовер доберётся лучшем случае в 2023 году.