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Lexus RX 2022: новое изображение и подробности

От: Алексей Шмидт
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После премьер новых поколений кроссовера NX и внедорожника LX следующей главной новинкой Lexus в сегменте SUV должна стать свежая генерация «паркетника» RX. На днях в Сеть выложили новое изображение Lexus RX 2022, которое опубликовали в последнем номере японского журнала «Mag-X». Рендер демонстрирует прогнозируемый вариант дизайна модели, которая должна поступить в продажу в следующем году.

На картинке можно рассмотреть индекс машины – RX500h, что подтверждает ранее появившуюся в интернете информацию о том, что у RX следующего поколения появится новая гибридная силовая установка. На такую версию вседорожника автопроизводитель оформил патент еще в середине октября 2020 года. 

Что касается дизайна машины, то он должен получить более купеобразные очертания, чем имеет его предшественник. Внешний облик кроссовера выполнят в новом фирменном стиле марки. В передней части кузова основные изменения произойдут с оптикой, которая сменит форму и конфигурацию.

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При этом нижний блок «противотуманок» переедет на уровень выше – его интегрируют в бумерангообразные черные вставки в бампере. Радиаторная решетка сохранит прежнюю форму, но обзаведется более «жирным» хромированным кантом по бокам и снизу, а капот обзаведется дополнительным рельефом. 

В основу RX 2022, являющегося самым массовым кроссовером Lexus, должна лечь платформа TNGA (разработки Toyota). Кроссоверу пророчат более продвинутый гибридный силовой агрегат, чем сейчас имеется у его актуальной версии, а также появление в его арсенале самых последних наработок компании в области безопасности и мультимедийных возможностей. 

Премьера нового поколения Lexus RX должна состояться в 2022-м. Точные сроки презентации модели пока держатся в секрете, но, скорее всего, машину покажут ближе к концу года. 

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