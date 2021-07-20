Как будет выглядеть новый Lexus RX показали на первом рендере

Новое поколение кроссовера Lexus RX обещают представить в 2022 году. Подтвержденной информации о нем практически нет, ровно как и шпионских фотографий. Несмотря на это неизвестный независимый дизайнер из Японии решил показать, как будет выглядеть новая генерация RX, нарисовав рендер этого «паркетника».

Как видно на опубликованном изображении (заглавное фото), автомобиль получит более купеобразные очертания кузова, чем предшественник, а также крупный капот, который расположится выше, чем у актуальной модели. Головная оптика вытянется и станет уже, а радиаторная решетка увеличится в размерах и будет занимать практически всю центральную часть бампера. Новый «Лексус РХ» должен сохранить дизайнерское решение с «парящей» крышей, а также обзавестись более отвесной кормой.

Актуальный Lexus RX. Фото: Lexus

В конце прошлого года стало известно, что Lexus зарегистрировал индексы для нового RX. В японском патентном бюро были оформлены заявки на торговые марки RX350h, RX450h+ и RX500h.

Для версии RX350h могут предложить силовую установку THS II с 2,5-литровым бензиновым двигателем, а RX500h получит под капот многоступенчатый «гибрид» на базе 3,5-литрового мотора. Что касается исполнения RX450h+, то ему, по слухам, будет положена установка подзаряжаемой версии Toyota RAV4 PHEV, суммарная отдача которой составляет 306 лошадиных сил.

Актуальный Lexus RX выпускают с 2015 года. На российском рынке за кроссовер просят от 4 миллионов 18 тысяч рублей.