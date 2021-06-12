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Новое поколение Lexus NX представлено официально

От: Алексей Шмидт
Фото: Lexus

Состоялась официальная премьера нового поколения кроссовера Lexus NX. Со сменой генерации японский «паркетник» пережил существенные перемены с точки зрения техники и оснащения, но сохранил прежний облик. 

В «Лексус» заявляют, что 95% деталей и компонентов нового NX были разработаны заново, а внешнее сходство с текущей моделью было сохранено намерено. 

Форма кузова, пропорции и общая дизайн-концепция действительно остались без изменений, однако острых граней стало чуть меньше. Габариты модели также практически не изменились – длина и ширина прибавили на незначительные 20 мм – до 4660 мм и 1865 мм соответственно, а высота увеличилась на 5 мм – до 1650 мм. Колесная база вытянулась на 30 мм – до 2690 мм. Основная прибавка досталась заднему ряду сидений. 

Фото: Lexus

В основу нового поколения Lexus NX легла платформа пятой генерации Toyota RAV4 (подвид «тележки» TNGA – GA-K), что позволило сделать кузов кроссовера жестче и снизить его центр тяжести на 20 мм, а также расширить колею и оснастить автомобиль современными электронными системами. Диаметр колес новой модели теперь 20 против 18 у ее предшественника. 

Фото: Lexus

В арсенал кроссовера войдет полуавтопилот Lexus Safety System+, который на ряде рынков будет доступен уже в базовой комплектации. Он будет включать в себя такие системы, как: адаптивный круиз-контроль, системы удержания автомобиля в полосе движения и распознавания дорожных знаков. 

Интерьер новинки выполнен в новой концепции «Tazuna», что в переводе с японского означает «уздечка». В новом NX дизайнеры Lexus отказались от не самого удобного решения с тачпадом, переведя управление мультимедийной системы на ее сенсорный экран. И если раньше диагональ дисплея не превышала 10,3-дюйма, то теперь уже базовая медиасистема имеет 9,8-дюймовый экран. Тачскрин расположен возвышаясь над центральной консолью, занимая большую ее часть. На рулевых спицах появились сенсорные панели.

Фото: Lexus

Из линейки двигателей исчезли 2-литровый «атмосферник» и вариатор. В новом поколении NX 250 будет предложен с 2,5-литровым 199-сильным агрегатом, причем такую версию предложат только на некоторых рынках, включая Россию. Версию NX 350 оборудуют новым 2,4-литровым турбомотором мощностью 279 л.с. Связку обоим бензиновым версиям составит 8-диапазонный «автомат». 

Фото: Lexus

На глобальном рынке основной акцент будет сделан на гибридной версии NX 350h, которая получит 2,5-литровый атмосферный двигатель и электромотор, сочетающиеся с электромеханическим вариатором. 

Фото: Lexus

А на вершине гаммы расположится модификация NX 450h+, представляющий собой подряжаемый гибрид Lexus. Ее мощность составит 306 лошадиных сил. 

Цены на новый Lexus NX объявят ближе к концу лета, а его продажи начнутся осенью. За актуальный кроссовер просят от 2 миллионов 830 тысяч рублей. 

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