На этой неделе Skoda выложила в Сеть первые официальные скетчи нового бюджетного седана, который получит название Slavia. Независимые дизайнеры с портала «SRK Designs», взяв их за основу, решили представить, как будет выглядеть серийный автомобиль.

Авторы рендеров уверены, что «Шкода Славия» окажется перелицованной версией седана VW Virtus, который, в свою очередь, представляет собой 4-дверное исполнение европейского хэтча VW Polo.

Переднюю часть кузова Skoda Slavia выполнят в фирменном стиле чешской марки: «Славии» достанутся крупная угловатая радиаторная решетка, расположенная практически вертикально, узкая оптика с L-образными светодиодными ДХО, а также рельефный капот.

В списке новых элементов, которые никогда не появлялись на автомобилях VW Group, оказалась только одна деталь – бампер с оригинальным дизайном боковых сегментов.

Боковины седана выглядят примерно также, как у модели Virtus, а как будет выглядеть корма машины, не показали. Впрочем, если взглянуть на официальный скетч, задняя часть Slavia получит фонари с фирменными L-образными элементами, а также новую крышку багажника.

Официальный скетч Шкода Славия. Фото: Skoda

В основу Skoda Slavia ляжет платформа MQB-A0-IN. На ней же были спроектированы кроссоверы Volkswagen Taigun и Skoda Kushaq. У второго седан унаследует не только архитектуру, но и линейку двигателей, в которую войдут: литровая бензиновая «турботройка» мощностью 115 лошадиных сил, а также 1,5-литровый 4-цилиндровый агрегат TSI на 150 л.с. Связку обоим составит 6-ступенчатая «механика». Литровому двигателю будет также положен 6-скоростной «автомат», а более мощному варианту – семидиапазонный «робот».

Презентация Skoda Slavia состоится уже 18 ноября. Первым рынком для новинки станет индийский, где продажи нового седана начнутся в 2022 году. Позже автомобиль появится и в других странах. Россия в их число не входит.