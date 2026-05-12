Skoda Karoq 2 поколения появится в 2028 году: первые изображения

Skoda готовит к премьере новую генерацию своего компактного «паркетника» Karoq. Премьера машины намечена на 2028 год, пишет британский портал «Auto Express», ссылаясь на собственные источники.

Этот же издание опубликовало первые компьютерные рендеры, демонстрирующие потенциальные перемены во внешности чешского SUV.

Ожидается, что дизайн машины будет вдохновлен концепт-каром Vision O, дебют которого состоялся в прошлом году. Ряд элементов экстерьера кроссовера будет заимствован у футуристичного семейного универсала, в том числе его черная петля вокруг передней части кузова, рельефный капот и остроконечные дневные ходовые огни.

Skoda Karoq 2 поколения (компьютерный рендер)

Кроме того, такие машины могут удивить более широкой радиаторной решеткой с вертикальными ламелями, типичными для моделей Skoda, двухуровневыми задними фонарями в форме буквы «Т», а также новыми выштамповками по бокам и окрашенными в цвет кузова пластиковыми накладками на арках и порогах.

Технические подробности об изменениях в подкапотном пространстве следующего Skoda Karoq не раскрываются, но инсайдеры пишут, что машине будет доступна подключаемая гибридная силовая установка, подобная той, что сейчас используется в более крупных Superb и Kodiaq. Продавать кроссовер в полностью электрической версии не планируется. Эту роль отдадут модели Elroq.

Ранее сообщалось, что Skoda постарается ускорить разработку новой генерации Karoq из-за жесткой конкуренции в этом сегменте со стороны китайских автопроизводителей. Машину выпустят как минимум на 12 месяцев раньше, чем обычно требуется для разработки нового поколения автомобиля.

Конкурировать кроссовер, как и прежде, будет с Kia Seltos, Nissan Qashqai, Volkswagen Taos, Haval Jolion и другими многочисленными представителями своего сегмента.