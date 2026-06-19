Skoda готовит обновление Kodiaq: подробности о рестайлинге

Фото: SHProshots

Компания Skoda приступила к подготовке обновленной версии своего флагманского кроссовера Kodiaq. Несмотря на то, что нынешнее второе поколение модели дебютировало только осенью 2023 года, в Сети уже появились первые шпионские фотографии тестовых прототипов будущего рестайлинга.

По предварительной информации, официальная премьера обновленного Kodiaq состоится в 2027 году.

Kodiaq остается одним из самых важных автомобилей Skoda с момента своего дебюта в 2016 году. Именно эта модель стала первым крупным кроссовером чешской марки и помогла компании существенно укрепить позиции в быстрорастущем сегменте семейных SUV. Сегодня Kodiaq является флагманским кроссовером Skoda на многих рынках. Модель играет важную роль в линейке бренда и продолжает бороться за покупателей с такими популярными семейными SUV, как Hyundai Santa Fe, Kia Sorento и Peugeot 5008.

Судя по опубликованным шпионским снимкам, наиболее заметные изменения ждут переднюю часть автомобиля. Дизайнеры переработают бампер, увеличив размеры нижнего воздухозаборника для более выразительного внешнего вида.

Фото: SHProshots

Также ожидается обновление оформления радиаторной решетки. Вместо нынешнего рисунка с ячеистой структурой могут появиться горизонтальные декоративные элементы. Светодиодная оптика может сохранить двухуровневую архитектуру, однако дневные ходовые огни получат новую графику.

Сзади изменения должны оказаться менее масштабными. По предварительным данным, рестайлинговый Kodiaq обзаведется модернизированными светодиодными фонарями и слегка переработанным бампером.

Салон, вероятнее всего, сохранит нынешнюю архитектуру, однако Skoda может обновить программное обеспечение мультимедийной системы, а также улучшить материалы отделки для повышения общего ощущения качества.

Линейка двигателей, как ожидается, останется прежней. Сейчас Kodiaq предлагается с бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 и 2-литра. На отдельных рынках также доступны 2-литровый дизельный двигатель и подзаряжаемая гибридная версия с силовой установкой на базе 1,5-литрового мотора.

Наибольший интерес вызывает будущий Kodiaq RS. По данным источников, спортивная версия может получить новый турбированный бензиновый двигатель мощностью более 300 лошадиных сил. Для сравнения, нынешний Kodiaq RS располагает 265-сильным агрегатом.

Если предварительная информация подтвердится, обновление окажется эволюционным и затронет главным образом дизайн и оснащение модели, но не кардинальным образом, что, собственно, и подразумевает плановый рестайлинг, а не смена поколения.