Skoda доработала Octavia: популярный лифтбек и универсал сделали еще комфортнее

Фото: Skoda

Компания Skoda расширила оснащение своей популярной модели Octavia. В новой комплектации Drive автомобиль получил набор опций, направленных на повышение комфорта в повседневной эксплуатации, а также дополнительные системы безопасности и помощи водителю.

Главный акцент сделан на тех функциях, которыми владельцы пользуются каждый день – освещении, парковочных ассистентах и мультимедийных возможностях.

История марки Skoda берет начало еще в конце XIX века, когда компания Laurin & Klement начала выпуск велосипедов и мотоциклов в чешском городе Млада-Болеслав. Позже предприятие переключилось на автомобили, а после вхождения в состав концерна Volkswagen превратилось в одного из крупнейших европейских автопроизводителей.

Octavia остается ключевой моделью Skoda уже несколько десятилетий. Именно этот автомобиль во многом сформировал репутацию бренда как производителя практичных, просторных и доступных машин для семьи и бизнеса. На многих рынках Octavia стабильно входит в число самых продаваемых автомобилей марки.

Фото: Skoda

Новая комплектация Drive, которую начали предлагать в Европе, продолжит эту философию. В список ее оснащения войдут светодиодные задние фонари с динамическими указателями поворота, которые не только улучшают внешний вид автомобиля, но и делают его заметнее в потоке.

Еще полезнее в повседневной эксплуатации будут передние и задние парковочные датчики, а также камера заднего вида, облегчающие маневрирование в тесных городских условиях.

Фото: Skoda

Кроме того, автомобиль получит систему SmartLink, позволяющую быстро подключать смартфон к мультимедийной системе. Для удобства пассажиров предусмотрены дополнительные разъемы USB-C и практичные ниши для хранения мелочей.

Более дорогая версия Selection предложит еще более богатое оснащение. В нее войдут матричные светодиодные фары с функцией подсветки поворотов, а также адаптивный круиз-контроль, который пригодится в дальних поездках.

Для универсала Octavia Combi в Skoda предусмотрели и необычное решение – специальные подголовники для отдыха пассажиров второго ряда. Мелочь, но именно подобные детали часто делают длительные путешествия заметно комфортнее.

Несмотря на уход Skoda из России и свернутую сборку Octavia все еще доступна для местных покупателей. Такие машины сейчас ввозят по «серому» импорту, правда стоят они недешево. Разброс цен на них велик.

В простых комплектациях с передним приводом за ввезенные в страну «Октавии» просят от 2 миллионов 425 тысяч рублей (продает автосалон во Владивостоке), тогда как полноприводные лифтбэки в «топовых» версиях мощностью 204 лошадиные силы оценены почти в 5 миллионов 467 тысяч рублей (машину предлагает дилер из Москвы).