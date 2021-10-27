Новый седан Skoda Slavia: стали известны характеристики

Компания Skoda продолжает готовиться к премьере нового бюджетного седана Slavia. Пока автомобиль тестируют в камуфляже, поэтому утверждать с уверенностью, как будет выглядеть автомобиль пока рано, однако сам проект постепенно начинает обрастать подробностями.

Новинка «Шкоды» представляет собой не полностью новую модель, а доработанную версию Volkswagen Virtus, продающегося в Бразилии. «Славия» окажется существенно крупнее Rapid, а по определенным параметрам и вовсе опередит даже Octavia (поколение A4). Колесная база седана – 2651 мм, длина – 4541 мм, ширина – 1752 мм, а высота – 1487 мм. В «Шкоде» заявляют, что новый седан компании станет самым просторным в сегменте B с точки зрения свободного пространства в салоне.

Бразильский VW Vitrus

В основу модели ляжет платформа MQB-A0-IN. Линейка двигателей будет включать в себя 1- и 1,5-литровые «наддувные» моторы мощностью 115 и 150 лошадиных сил соответственно. Связку базовому агрегату составит МКПП или классический «автомат», а «четверке» – аналогичная «механика» или 7-диапазонный «робот» DSG.

В арсенал Skoda Slavia войдут до шести подушек безопасности, а список опций будет включать в себя цифровую панель приборов, камеру заднего вида и круиз-контроль.

Представить новинку в «Шкоде» планируют в ближайшее время, а ее продажи на индийском рынке начать в 2022 году. Позже там же в реализацию поступит и исходник Volkswagen Virtus, который также адаптируют для местного рынка.