Кроссовер «Зверь» от Haval: два мотора на выбор и цены

Компания Great Wall начала прием заказов в «Поднебесной» на новую модель под брендом Haval. На первых порах автомобиль предложен исключительно в «традиционных» моторных версиях, но вскоре пополнится и гибридным вариантом.

Премьера прототипа Haval XY состоялась этой весной, а серийную версию кроссовера, которая практически ничем не отличалась от концепта, показали в августе. Товарный «паркетник» получил название Shenshou, что с китайского можно перевести как «beast» или «monster» (по-русски «зверь»). Теперь же стали известны его цены. Впрочем, пока они только предварительные. Состав каждой из комплектаций в Haval раскрывать не спешат. Тем не менее, прием заявок уже стартовал, а «живые» продажи модели начнутся до конца 2021 года.

В основе Haval Shenshou лежит платформа L.E.M.O.N, на которой построены все новые модели китайского автопроизводителя. Длина 5-местного кроссовера равна 4780 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1675 мм, а размер колесной базы составляет 2800 мм. Таким образом, по габаритам «Зверь» от Haval сопоставим с корейским Hyundai Santa Fe, недавно пережившим рестайлинг.

Дизайн кроссовера выполнен в том же ключе, что и остальных «Хавейл». Автомобилю достались выполненные в виде полос дневные ходовые огни, сливающиеся с радиаторной решеткой фары, а также выдвижные дверные ручки и раздвоенный спойлер.

В салоне «паркетника» установили объединенные в единый кластер дисплеи цифровой панели приборов и мультимедийной системы. Физических клавиш практически нет, а селектор выбора трансмиссий расположен не на центральном тоннеле, а под рулевым колесом. В арсенал «Хавал Шеншоу» должны войти большой проекционный экран, адаптивный «круиз», система автоматической парковки и распознавания лиц, а также панорамная крыша.

В рамках предзаказа кроссовер предложен для китайских покупателей с двумя бензиновыми «наддувными четверками» мощностью 184 и 224 лошадиные силы (275 и 345 Нм соответственно). Связку обоим составляет 7-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями. Полный привод можно выбрать только в паре со «старшим» двигателем.

Следом в продажу поступит гибридная модификация Shenshou, в основу которой ляжет 1,5-литровый турбомотор, как у кросс-купе H6S. Ее суммарная отдача составляет 243 лошадиные силы (530 Нм).

Цены на Haval Shenshou с традиционными ДВС варьируются в пределах 132 тысяч – 169 тысяч юаней (1 миллион 465 тысяч – 1 миллион 875 тысяч рублей).

Новый кроссовер, который сейчас носит статус технологического флагмана «Хавейл», практически наверняка отправится и на экспорт, но когда это произойдет, пока остается только догадываться.