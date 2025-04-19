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За новым кроссовером Haval в Китае выстроились очереди

Текст: Алексей Шмидт
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В середине марта 2025 года концерн Great Wall представил в Китае второе поколение кроссовера Xialong Max. Машина, продажи которой с запуска в 2023 году хромали, стала доступна для местных покупателей 16 апреля и неожиданным образом мгновенно оказалась бестселлером. 

Согласно официальной статистике, раскрытой «поднебесными» СМИ, заказы на второе поколение кроссовера Xiaolong Max только за сутки превысили отметку в 16 тысяч заявок. 

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Haval Xiaolong Max 2 поколения

Продавать новинку «Хавал» собираются сразу в пяти комплектациях. Цена базового варианта модели заявлена на отметке в 131 тысячу 800 юаней (1,5 миллиона рублей). Самая дорогая модификация кроссовера будет стоить 169 тысяч 800 юаней (1,9 миллиона рублей). 

Напомним, в свежей генерации кроссовер Xiaolong Max от Haval получил пересмотренный внешний облик, обзаведясь матричными фарами, состоящими из 72 светодиодных блоков, точечной световой полосой и задними фонарями «Bright Galaxy». 

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Машина позиционируется как среднеразмерный вседорожник. Ее длина составляет 4,8-метра, ширина – 1,9-метра, а высота – 1,7-метра. Расстояние между осями равно 2,8-метрам. 

«Вседорожник» оснащается исключительно плагин-гибридной системой Hi4, в которую входит полуторалитровый атмосферный двигатель мощностью 116 лошадиных сил и два электрических мотора, выступающие в качестве источников тяги.

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Производительность двигателей не раскрыта, но у предшественника этой модели совокупная мощность электромоторов составляла 299 лошадиных сил. На одной электротяге Xiaolong Max 2 генерации сможет протянуть чуть больше 120 километров. 

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Фото:Haval

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