Второе поколение дизельного внедорожника Haval H9 представят через несколько дней

Компания Haval назвала дату официальной премьеры нового, второго по счету поколения своего дизельного рамного внедорожника H9.

Согласно информации, раскрытой пресс-службой китайского автопроизводителя, презентация новинки состоится уже через несколько дней – 5 декабря. Одновременно с этой датой машина поступит в продажу на родине в КНР по цене от 238 тысяч 900 до 252 тысяч 900 юаней (3 миллиона 517 – 3 миллиона 723 тысячи рублей соответственно).

Ожидается, что дизельный вариант «второго» Haval H9 сохранит тот же дизайн, который есть у его бензинового аналога. Машина получит прямоугольную радиаторную решетку, украшенную четырьмя горизонтальными хромированными полосами, а также круглые ретро-фары и брутальный черный бампер.

Сзади автомобилю достанутся вертикальные стоп-сигналы и фонари, а также запасное колесо и распашная дверь багажника.

Приводить в движение дизельный Haval H9 второго поколения будет 2,4-литровый турбированный мотор с максимальной отдачей в 184 лошадиные силы и 480 Нм. Ему предстоит работать в паре с 9-скоростным «автоматом» и системой интеллектуального полного привода от компании BorgWarner.

Напомним, вторая генерация Haval H9 уже продается на китайском рынке, но пока только в бензиновом варианте. В октябре этого года дилеры марки реализовали у себя в стране порядка 2 тысяч 783 единиц этого внедорожника.