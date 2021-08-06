Новый кроссовер Haval, который назвали Monster. Первое фото салона

Первые упоминания о новом кроссовере Haval, который получит на местном рынке название Shenshou (в переводе Beast или Monster), появились в середине июля этого года, когда в Сеть слили выгрузку из китайского минпрома. Дизайн будущего технологического флагмана бренда был раскрыт совсем недавно, а теперь появилось первое фото его салона.

Судя по фотографии, интерьер Haval Monster сможет похвастать разномастным табло и будет практически полностью лишен физических кнопок. Кроме того, кроссовер получит нетрадиционный селектор трансмиссии, расположенный не на тоннеле, как в других моделях «Хавал», а под рулем. Освобожденное место задействуют под площадку для беспроводной зарядки смартфона.

Также у «Зверя» от Haval имеется крупный проекционный дисплей, панорамная крыша и камера, установленная в левую переднюю стойку, основным назначением которой станет контроль за состоянием водителя.

Напомним, в основу кроссовера должна лечь модульная платформа L.E.M.O.N. Длина автомобиля составит 4780 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1675 мм, а размер колесной базы будет равен 2800 мм. Таким образом, по габаритам Monster окажется сопоставим с обновленным Hyundai Santa Fe.

Об агрегатной стороне новинки пока известно немного. Кроссовер сертифицирован только с одним двигателем – полуторалитровым бензиновым мотором мощностью 184 лошадиные силы. Позже его линейка может пополниться гибридной силовой установкой на базе 1,5 и 2-литровых агрегатов.

Полноценная премьера Haval Monster должна состояться до конца этого года. Продавать его практически наверняка будут и за пределами «Поднебесной», но скорее всего, точно не под названием Shenshou.