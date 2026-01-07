На что жалуются владельцы Haval Jolion – раскрыты основные минусы SUV-хита

Весной 2021 года в России начали продавать новый компактный кроссовер Haval Jolion. Автомобиль быстро стал бестселлером и даже встал на конвейер российского завода «Хавейл» под Тулой, а с 2022 года оказался чуть ли не единственным доступным предложением для покупателей среди иностранных брендов на рынке новых кроссоверов.

Высокий спрос говорит о том, что машина получилась неплохой, но, как известно, у любого автомобиля есть свои недостатки.

Наша редакция «прошерстила» профильные форумы и выявила самые частые претензии к «Джолионам» со стороны их владельцев.

Двигатель и коробка

К моментам, на которые сетуют в своих машинах обладатели Jolion, часто относят двигатель этой модели с турбонаддувом, чувствительный к качеству топлива. Туда же включают роботизированную трансмиссию, порой дергающуюся при смене передач и отличающуюся излишней задумчивостью.

Подвеска

В Сети можно найти сообщения о том, что подвеска отдельных экземпляров «Джолион» начинает издавать посторонние звуки на самых незначительных неровностях.

Понять, откуда они идут, не получается даже у опытных сервисменов. И чаще всего они разводят руками, утверждая, что это штатная работа шасси, никак не влияющая на безопасность.

Шумоизоляция

Шум в салоне – стандартная проблема бюджетных автомобилей. И, разумеется, она не обошла кроссовер Jolion.

Владельцы пишут, что в этом отношении их машины показали себя хуже, чем они от них ждали. А общая акустическая картина в салоне автомобиля выглядит удручающей, особенно на «зимних» шипованных шинах и при езде по трассе.

Другие недостатки

Что касается остальных мелких минусов машины, о которых чаще всего пишут обладатели Haval Jolion на профильных форумах, то они касаются: запотевания стекол, скрипа тормозов, «глюков» программного обеспечения мультимедийной системы и неудобств регулировки системы климат-контроля через тачскрин, а также водительского кресла, которое не всегда подходит рослым людям (выше 190 см).