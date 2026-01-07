ДомойАвтоновости сегодняНа что жалуются владельцы Haval Jolion – раскрыты основные минусы SUV-хита

На что жалуются владельцы Haval Jolion – раскрыты основные минусы SUV-хита

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения

Что не так с популярным кроссовером Haval, который покупатели "сметают" в России

bf196f2e3ac6394b1d8cb0deb5337f82363ec185

Весной 2021 года в России начали продавать новый компактный кроссовер Haval Jolion. Автомобиль быстро стал бестселлером и даже встал на конвейер российского завода «Хавейл» под Тулой, а с 2022 года оказался чуть ли не единственным доступным предложением для покупателей среди иностранных брендов на рынке новых кроссоверов. 

Высокий спрос говорит о том, что машина получилась неплохой, но, как известно, у любого автомобиля есть свои недостатки.

Наша редакция «прошерстила» профильные форумы и выявила самые частые претензии к «Джолионам» со стороны их владельцев.

haval jolion exterior 1

Двигатель и коробка

К моментам, на которые сетуют в своих машинах обладатели Jolion, часто относят двигатель этой модели с турбонаддувом, чувствительный к качеству топлива. Туда же включают роботизированную трансмиссию, порой дергающуюся при смене передач и отличающуюся излишней задумчивостью. 

Подвеска

В Сети можно найти сообщения о том, что подвеска отдельных экземпляров «Джолион» начинает издавать посторонние звуки на самых незначительных неровностях.

Понять, откуда они идут, не получается даже у опытных сервисменов. И чаще всего они разводят руками, утверждая, что это штатная работа шасси, никак не влияющая на безопасность.

Шумоизоляция

Шум в салоне – стандартная проблема бюджетных автомобилей. И, разумеется, она не обошла кроссовер Jolion.

Владельцы пишут, что в этом отношении их машины показали себя хуже, чем они от них ждали. А общая акустическая картина в салоне автомобиля выглядит удручающей, особенно на «зимних» шипованных шинах и при езде по трассе.

Другие недостатки

Снимок экрана 2026 01 07 в 17.00.55

Что касается остальных мелких минусов машины, о которых чаще всего пишут обладатели Haval Jolion на профильных форумах, то они касаются: запотевания стекол, скрипа тормозов, «глюков» программного обеспечения мультимедийной системы и неудобств регулировки системы климат-контроля через тачскрин, а также водительского кресла, которое не всегда подходит рослым людям (выше 190 см).

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Haval

Читайте также:

Последние новости:

Легендарный Volkswagen Passat CC возвращается с более спортивным...

Альтернативный Renault Duster 3 поколения преодолел более 1...

Новый Subaru Levorg удивит агрессивным видом и характером

Банный комплекс на колесах – представлен прицеп с...

Новый «странный» 3-колесный электрокар Lean3 готовится к премьере

Бюджетный седан Mitsubishi для Азии готовится к мини-рестайлингу

Шансы на появление нового Mitsubishi Pajero Mini растут

В аэропорту крупного американского города наткнулись на коллекцию...

Бывший президент Венесуэлы обожал автомобили Toyota

Mitsubishi приближает к реальности возрождение любимого многими внедорожника

Легендарный внедорожный минивэн Mitsubishi и его мини-версия обростут...

Kia K5 готовится ко второму рестайлингу – изображения

Премиальный автодом мечты на базе MAN – апартаменты...

Известный немецкий рамный «проходимец» снова в России

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+