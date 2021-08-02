Новый флагманский кроссовер Haval назвали «Зверь»

Компания Great Wall рассекретила новый кроссовер, который будет продавать под брендом Haval. Новый флагманский «паркетник» Haval получит название Shenshou, что с китайского языка можно перевести как «зверь».

На первых порах автомобиль предложат с традиционными двигателями, но позже у новой модели появится и гибридная модификация.

Судя по официальным изображениям, дизайн автомобиля будет выполнен в стиле концепт-кара Haval XY образца весны этого года. Характерными особенностями внешнего облика «зверя» станет купеобразный силуэт, дневные ходовые огни, выполненные в виде полосок, матричные фары, выдвижные дверные ручки, раздвоенный спойлер и декоративные вставки ярких цветов.

По габаритам новый кроссовер «Хавейл» должен оказаться близок к обновленному Hyundai Santa Fe. Его длина составит 4780 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1675 мм, а размер колесной базы будет равен 2800 мм.

Салон Haval Shenshou пресс-служба бренда еще не показала. Впрочем, уже понятно, чего можно ждать в его внутреннем убранстве. В арсенал «зверя» наверняка войдут виртуальная панель приборов и мультимедийная система с большим сенсорным дисплеем.

Что касается техники, то пока Haval Shenshou запатентован с безальтернативным полуторалитровым бензиновым турбомотором мощностью 184 лошадиные силы, пару которому составит 7-диапазонный «робот». Позже у модели появится гибридная силовая установка на базе этого же ДВС.

В продажу в «Поднебесной» кроссовер выйдет до конца этого года. В перспективе не исключено, что кроссовер Shenshou доберется и до российского рынка.