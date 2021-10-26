Hyundai готовит семиместный кроссовер Creta Grand

Компания Hyundai готовится расширить географию сбыта бюджетного трехрядного кроссовера, в основе которого лежит платформа Creta второго поколения. Пока такой автомобиль продают только в двух странах, но вскоре модель может добраться и до других рынков.

Удлиненный вариант Hyundai Creta был представлен этим летом. Дебютным рынком для него стала Индия, где машина получила название Alcazar. Чуть позднее корейцы анонсировал новинку для Мексики, где назовут машину Creta Grand.

Судя по официальным изображениям, дизайн «Крета Гранд» полностью идентичен индийскому кроссоверу. В сравнении с 5-местным вариантом его удлиненная модификация имеет оригинальную радиаторную решетку, иные задние фонари и багажную дверь, а также подретушированные бамперы и сдвоенные патрубки выхлопа. Габариты Creta Grand и «Алказар» совпадают: длина составляет 4500 мм (+200 мм к пятиместному кроссоверу), ширина – 1790 мм, высота – 1675 мм (+40 мм по сравнению с обычным «паркетником»). Колесная база равна 2760 мм, что на 150 мм больше, чем у стандартной «Креты».

На индийском рынке Alcazar продают как в 7-, так и 6-местной модификациях, однако в Мексике Creta Grand будет предложен только с салоном на семь человек.

Обычная «Крета» на мексиканском рынке комплектуется бензиновыми 1,5-литровым «атмосферником» и 1,4-литровым турбомотором, однако семиместный вариант получит другой силовой агрегат – им окажется 2-литровый бензиновый ДВС MPI, выдающий 157 лошадиных сил, которому предстоит работать исключительно с 6-диапазонным «автоматом». Привод будет только передним.

Цены на новинку стартуют от 455 тысяч местных песо или 1 миллион 600 тысяч рублей по текущему курсу.

Позже удлиненный кроссовер должен появиться и в других странах Латинской Америки, а также на Ближнем Востоке и в Африке. Вот только до России ему добраться, скорее всего, не удастся.