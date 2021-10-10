Большой кроссовер Hyundai Creta Grand показали на первом видео

Компания Hyundai готовится к началу продаж нового 3-рядного кроссовера, который представляет собой удлиненную версию популярного «паркетника» Creta. Автомобиль получит название Grand и будет отличаться от своего родственника Hyundai Alcazar, уже подающегося на индийском рынке, левосторонним расположением рулевой колонки.

Судя по видеоролику, опубликованному мексиканским подразделением «Хендэ», в котором показаны отдельные детали новинки, Creta Grand окажется идентичен своему индийскому родственнику. Впрочем, не исключено, что линейка двигателей двух моделей все же окажется разной.

Выложенное в Сеть видео также подтверждает, что удлиненная Creta все-таки станет глобальной моделью, а не окажется автомобилем исключительно для Индии.

Сюрпризов как по дизайну, так и по габаритам ждать не стоит – Hyundai Creta Grand будет на 20 см длиннее обычного 5-местного «паркетника». Разница в длине колесной базы составит 15 см. Передняя панель в салоне выглядит точно также, как в «короткой» Creta второго поколения, поэтому прорыва в оснащении не произойдет.

Мексиканские СМИ предполагают, что в качестве базового мотора на местном рынке новинке предстоит использовать 2-литровый атмосферный 159-сильный агрегат (192 Нм). Не исключено также, что для покупателей продолжат и 1,4-литровую «турбочетверку» с отдачей в 138 л.с. Связку обоим составит исключительно «автомат», а привод будет только передним.

В продажу в Мексике семиместный кроссовер «Крета Гранд» поступит до конца года, составив там конкуренцию Chevrolet Captiva.

Вполне возможно, что в будущем кроссовер сможет добраться и до российского рынка, где отличным спросом в последние годы пользуется его пятиместный вариант, недавно сменивший поколение.