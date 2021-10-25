Lada Niva выступит в ретро-ралли: первые фото

Швейцарская гоночная команда Red Legend Team показала фотографии классической Lada Niva, которая примет участие в ралли «Дакар» в зачете Classic. Внедорожник получил фирменную красно-белую ливрею.

Спортивный прототип создан на базе «Нивы» 1984 года выпуска, которую швейцарский коллектив приобрел в Новосибирске. Автомобиль пережил комплекс доработок, соответствующих классу T1.

Под капотом машины установлен 1,6-литровый бензиновый двигатель, мощность которого увеличили до 95 лошадиных сил. Кузов был облегчен, шасси – усилено, а безопасность доработана установкой специального трубчатого каркаса. Снаряженная масса внедорожника составила 1055 кг.

Отмечается, что Niva своим ходом добралась из Новосибирска до Цюриха, что соответствует дистанции 5542 км, что аналогично пути, который гонщики преодолевают в ходе марафона «Дакар».

За рулем российского внедорожника в ретро-ралли будут выступать гонщики Марио Якобер и Ладан Мильич.

Ралли Dakar 2022 стартует 2 января 2022 года.