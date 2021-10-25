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Lada Niva выступит в ретро-ралли: первые фото

От: Алексей Шмидт
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Швейцарская гоночная команда Red Legend Team показала фотографии классической Lada Niva, которая примет участие в ралли «Дакар» в зачете Classic. Внедорожник получил фирменную красно-белую ливрею.

Спортивный прототип создан на базе «Нивы» 1984 года выпуска, которую швейцарский коллектив приобрел в Новосибирске. Автомобиль пережил комплекс доработок, соответствующих классу T1.

Под капотом машины установлен 1,6-литровый бензиновый двигатель, мощность которого увеличили до 95 лошадиных сил. Кузов был облегчен, шасси – усилено, а безопасность доработана установкой специального трубчатого каркаса. Снаряженная масса внедорожника составила 1055 кг. 

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Отмечается, что Niva своим ходом добралась из Новосибирска до Цюриха, что соответствует дистанции 5542 км, что аналогично пути, который гонщики преодолевают в ходе марафона «Дакар».

За рулем российского внедорожника в ретро-ралли будут выступать гонщики Марио Якобер и Ладан Мильич. 

Ралли Dakar 2022 стартует 2 января 2022 года. 

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