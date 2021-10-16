В России подготовили проект ПДД для самокатов

В России продолжается бум электросамокатов. За год продажи такого вида техники увеличились в 2,7 раза. Только за первые девять месяцев 2021 года россияне и кикшеринговые сервисы приобрели более 355 таких транспортных средств. Все это привело к увеличению ДТП с электротранспортом. За прошлый год их количество выросло на 183 процента, что неизбежно привело к госрегулированию такого вида техники.

МВД и Минтранс России уже подготовили новый проект поправок в ПДД, в котором прописаны правила дорожного движения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). В документе предлагается ограничить скорость таких типов транспорта на отметке в 25 километров в час, а также их массу 35 килограммами.

Согласно инициативе, детям младше 7 лет будет разрешено передвигаться на электросамокатах или других СИМ только в сопровождении взрослых.

Кроме того, предлагается разрешить гражданам старше 14 лет ездить на средствах индивидуальной мобильности по обочине или правому краю проезжей части исключительно в тех случаях, когда по ходу их движения отсутствует тротуар или пешеходная дорожка. Причем делать это можно будет исключительно там, где действует ограничение скорости до 60 км/ч.

Как отмечают «РИА Новости», передвигающимся на средствах индивидуальной мобильности гражданам также запретят совершать обгон или объезд транспортных средств слева.

Напомним, в список СИМ на сегодняшний день входят: роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электрические скейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и другие аналогичные транспортные средства, за исключением велосипедов и инвалидных колясок.