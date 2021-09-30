BMW X8: новые изображения будущего баварского флагмана

Немцы работают над своим самым большим, быстрым и дорогим кроссовером, который получит название X8. Сейчас такие автомобили проходят доводочные тесты, периодически попадая в объективы фотошпионов. Взяв за основу эти снимки независимые дизайнеры пофантазировали на тему внешнего облика будущего флагмана баварской марки.

По мнению авторов рендеров, работающих в портале «Колёса», BMW X8 получит дизайн, не перекликающийся со своим младшим собратом в лице X7. Модели достанется оригинальный кузов необычной формы, который не вписывается в привычное понимание купеобразных SUV. Кроссовер будет крупным, широким и, судя по всему, более низким, а ноздри решетки радиатора у X8-го окажутся даже больше, чем у X7-го.

Еще одной необычной деталью, которую используют в экстерьере баварской новинки, станет 2-этажная головная оптика, верхнюю часть которой задействуют под блок светодиодных ДХО, а нижнюю – под основное освещение.

Боковины смогут похвастаться парой заметных выштамповок, одну из которых «проведут» вдоль всего кузова над ручками дверей, а вторую вокруг колёсных арок.

На шпионских снимках корма кроссовера каждый раз сильно закамуфлирована, поэтому показанный на рендере вариант является одним из возможных. Если верить изображению, BMW X8 будет иметь массивную заднюю часть кузова с вытянутыми по горизонтали фонарями. Нишу номерного знака разместят на заднем бампере, а также добавят модели спортивности за счет установки оригинальных выхлопных патрубков в два яруса.

О технических характеристиках нового X8 пока ровным счетом ничего неизвестно. По слухам, одной из силовых установок, которую предложат для покупателей этого кроссовера, станет гибрид на базе 4,4-литровой «наддувной восьмёрки», мощность которой составит около 750 л.с.

В продажу BMW X8 должен выйти в 2022 году. Какими окажутся цены на кроссовер пока остается только догадываться, но одно можно сказать точно – он окажется существенно дороже нынешнего флагмана BMW X7.